19 feb. 2026
Torneo Apertura

Nacional y Ameliano se frenan en la Visera

A Nacional se le escapó el triunfo sobre el final y cedió un empate 1-1 ante Ameliano en el Arsenio Erico.

Febrero 19, 2026 10:30 p. m.
Hubo paridad en el Arsenio Erico.

Foto: Prensa Nacional.

Intenso y peleado fue el partido entre la Academia y la V Azulada en barrio Obrero. Ambos equipos plantearon un duelo duro, friccionado, peleado en mitad de cancha y sin mucha claridad en la parte ofensiva.

Fue como si ambos se estudiaran mucho. El Tricolor, líder de la competencia, intentó tomar protagonismo de entrada, pero los de Roberto Nanni plantearon un partido inteligente y no dejaron jugar al rival.

En la complementaria cambió un poco la historia. Se vio un partido un poco más de ida y vuelta y sobre 67’ llegó el grito sagrado: Josué Colmán, tras pase de Orlando Gaona Lugo, se encontró con una pelota dentro del área y le rompió el arco al portero rival, para el 1-0 en el compromiso.

Parecía triunfo tricolor, pero sobre 84’, Fabián Franco dijo presente para poner el 1-1 final en el partido.

De esta forma, ambos equipos frenan su marcha en la clasificación y la Academia pone en riesgo la punta, ya que si Olimpia vence a Cerro Porteño el sábado, será el nuevo puntero.

