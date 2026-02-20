20 feb. 2026
Torneo Apertura

Libertad vs. Rubio Ñu: Paso a paso

En La Huerta chocan Libertad y Rubio Ñu desde las 18:30 por la fecha 6 del torneo Apertura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.

Febrero 20, 2026 05:38 p. m.
LIB-RUB.png

Hay acción en Tuyucuá por la fecha 6 del Apertura.

Rubio Ñu Libertad Torneo Apertura
