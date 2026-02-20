El equipo que ganó el único clásico dirigido por David Ojeda

Ya está todo definido para la primera máxima fiesta del fútbol paraguayo de la temporada. Este día fue designado David Ojeda como el juez principal del Cerro Porteño vs. Olimpia, que se jugará el sábado en el estadio ueno La Nueva Olla, a partir de las 18:30.

Este tipo de juego será el segundo en su carrera de árbitro. Anteriormente, David Ojeda ya pitó un superclásico, también fue el primero del Torneo Apertura, pero se jugó en el estadio ueno Defensores del Chaco.

En aquella ocasión, el vencedor fue Olimpia, que se impuso por 2-1 a Cerro Porteño en Sajonia. Juan Iturbe había adelantado al Ciclón a los 32’, pero después llegó la reacción del Franjeado. Derlis González marcó el empate transitorio a los 37’ y Rodney Redes le dio la victoria a los 71’.

David Ojeda tendrá de asistentes a José Cuevas y Carmelo Candia, el cuarto árbitro será Marco Franco, en el VAR estará Carlos Benítez y el AVAR será Héctor Balbuena.