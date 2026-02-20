20 feb. 2026
Torneo Apertura

El equipo que ganó el único clásico dirigido por David Ojeda

Este sábado, Cerro Porteño y Olimpia darán vida a otra edición del superclásico paraguayo y por segunda vez será dirigido por el árbitro David Ojeda.

Febrero 20, 2026 04:12 p. m. • 
Por Redacción D10
David Ojeda

David Ojeda dirigirá su segundo superclásico.

Foto: Gentileza - APF

Ya está todo definido para la primera máxima fiesta del fútbol paraguayo de la temporada. Este día fue designado David Ojeda como el juez principal del Cerro Porteño vs. Olimpia, que se jugará el sábado en el estadio ueno La Nueva Olla, a partir de las 18:30.

Este tipo de juego será el segundo en su carrera de árbitro. Anteriormente, David Ojeda ya pitó un superclásico, también fue el primero del Torneo Apertura, pero se jugó en el estadio ueno Defensores del Chaco.

En aquella ocasión, el vencedor fue Olimpia, que se impuso por 2-1 a Cerro Porteño en Sajonia. Juan Iturbe había adelantado al Ciclón a los 32’, pero después llegó la reacción del Franjeado. Derlis González marcó el empate transitorio a los 37’ y Rodney Redes le dio la victoria a los 71’.

David Ojeda tendrá de asistentes a José Cuevas y Carmelo Candia, el cuarto árbitro será Marco Franco, en el VAR estará Carlos Benítez y el AVAR será Héctor Balbuena.

Cerro Porteño Olimpia Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
NAC-AME.png
Torneo Apertura
Nacional vs. Sportivo Ameliano: Paso a paso
Nacional, líder del torneo Apertura, recibe desde las 20:30 al Sportivo Ameliano en el Arsenio Erico por la fecha 6. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Febrero 19, 2026 04:48 p. m.
SAN-TRI.png
Torneo Apertura
San Lorenzo vs. Sportivo Trinidense: Paso a paso
La fecha 6 se abre en el Gunther Vogel con el juego entre San Lorenzo y Sportivo Trinidense. No te pierdas el paso a paso del compromiso.
Febrero 19, 2026 04:39 p. m.
nacional_65403033.jpg
Torneo Apertura
Duelo de ganadores en el torneo Apertura
El líder Nacional recibe a Ameliano, desde las 20:30, en el Arsenio Erico.
Febrero 19, 2026 10:25 a. m.
 · 
Redacción D10
HBFM0NTakAA0Ngt.jpeg
Torneo Apertura
El Rayadito y el Triqui dan inicio a la fecha 6
San Lorenzo y Sportivo Trinidense darán el puntapié inicial del capítulo 6 del Torneo Apertura 2026. El juego entre ambos tendrá lugar en el Gunther Vogel, desde las 18:30.
Febrero 19, 2026 10:06 a. m.
 · 
Redacción D10
olla.jpg
Torneo Apertura
Superclásico: Estricto control en la Olla
La Policía Nacional prepara un importante despliegue para el compromiso que se cumplirá el sábado en Barrio Obrero.
Febrero 19, 2026 07:50 a. m.
 · 
Redacción D10
HBRrLulXQAAZ5lr.jpeg
Torneo Apertura
El Trico ante un rival confiado en la fecha 6
Nacional fue el gran ganador de la última jornada de la Copa de Primera Apertura 2026. El Trico ha recuperado el liderato y le quitó el invicto al campeón Cerro Porteño.
Febrero 18, 2026 07:41 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más