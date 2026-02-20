20 feb. 2026
Cachetada de Rubio Ñu a Libertad en La Huerta

Rubio Ñu no perdonó el mal momento de Libertad y lo venció por la mínima en su propio estadio, en La Huerta. El único gol fue obra de Estiven Pérez a los 88', cuando el partido expiraba.

HBo0M2uXgAAaIol.jfif

Rubio Ñu festejó sobre el final ante Libertad.

Foto: APF.

En continuidad de la fecha 6 del Torneo Apertura, este viernes, Rubio Ñu sorprendió en La Huerta venciendo a Libertad a domicilio por 1-0. El tanto llegó en la agonía del encuentro.

En la primera mitad, las acciones fueron muy divididas, el dueño de casa tomó el protagonismo durante los primeros 20 minutos. Posteriormente se quedó sin repertorio y cedió espacios a su rival. El Albiverde encontró espacios e insinuó en algunas oportunidades.

EN LA COMPLEMENTAROA. La visita entró al campo de juego con mayor rebeldía. Por lo menos logró generar tres situaciones claras con destino de red. Sin embargo en una esas ocasiones el portero Rodrigo Morínigo se mostró atento a la jugada. Mientras que el Guma con muy poco seguía insistiendo en buscar el camino para la victoria, pero con acciones muy tímidas que se diluyeron cerca del área rival.

En el historial, ambos disputaron un total de 82 encuentros, un total de 46 victorias para Libertad, 26 empates y 10 triunfos para Rubio Ñu. La última vez que se habían enfrentado fue en la fecha 12 del Clausura 2017, en la Arboleda, con festejo gumarelo por 4-2.

LA FECHA 7. La próxima jornada, que se disputará entre semana, ambos equipos tendrán rivales directos en cuanto a sus aspiraciones en el torneo. El Repollero visitará a Olimpia en el Defensores del Chaco, el miércoles desde las 20:30. Por su parte, el cuadro albiverde tendrá que recibir en su estadio, La Arboleda, a San Lorenzo el día jueves desde las 18:30.

OJEADOR ALBIRROJO. El entrenador de la Albirroja, Gustavo Alfaro estuvo presente para observar el encuentro en La Huerta. Cada vez falta menos para la mayor cita ecuménica del ámbito futbolístico: La Copa del Mundo.

