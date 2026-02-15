15 feb. 2026
Torneo Apertura

Trinidense vs. Libertad, interesante duelo en Santísima Trinidad

Una propuesta más que interesante es la que presentan el Sportivo Trinidense y Libertad esta tarde desde las 18:30 en el estadio Martín Torres de Santísima Trinidad.

Febrero 15, 2026 09:28 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-14 at 22.35.36.jpeg

Trinidense y Libertad se medirán en el Martín Torres.

Ambos llegan con la misma cantidad de puntos (5), producto de 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota en sus primeras cuatro presentaciones.

El equipo auriazul que dirige José Arrúa arriba al compromiso con la moral en alto luego de lo que fue el triunfo por 1-0 la fecha pasada en el clásico de Trinidad ante Rubio Ñu, mientras que el elenco albinegro de Francisco Chiqui Arce viene de jugar un partidazo ante Guaraní que culminó empatando 3-3.

En cuanto a los últimos antecedentes hay que decir que el año pasado el Sportivo Trinidense no pudo vencer al cuadro repollero.

De los cuatro enfrentamientos que tuvieron entre sí, tres terminaron con empate y uno fue victoria de Libertad por 2-0.

Para encontrar la última victoria del Triqui ante el Guma debemos remontarnos hasta el 13 de octubre del 2024, por la fecha 15 del Clausura, partido que ganó Trinidense por 2-1.

Mario Díaz de Vivar será el juez principal de este choque, asistido desde las líneas por Roberto Cañete y Juan Mendoza. En el VAR estará Carlos Figueredo.

Detalles del compromiso:

Sportivo Trinidense vs. Libertad

Estadio: Martín Torres.

Horario: 18:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Roberto Cañete y Juan Mendoza.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Nancy Fernández.

Trinidense Libertad Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
mdgdd.jfif
Torneo Apertura
Sportivo Luqueño recupera la sonrisa
El Auriazul de Lucas Barrios se hizo fuerte en Itauguá y superó por 2 a 1 al Deportivo Recoleta.
Febrero 13, 2026 10:26 p. m.
Guarani san lorenzo
Torneo Apertura
Guaraní hunde a San Lorenzo en el debut de Julio Cáceres
El Indio se impuso por 3-1 al Rayadito y escala en la clasificación del Apertura 2026.
Febrero 13, 2026 08:33 p. m.
 · 
Redacción D10
REC-LUQ.png
Torneo Apertura
Recoleta vs. Luqueño: Paso a paso
En Itauguá chocan Recoleta y Sportivo Luqueño desde las 20:30 en la continuidad de la fecha 5. No te pierdas el paso a paso y las estadísticas del encuentro.
Febrero 13, 2026 04:48 p. m.
GUA-SAN.png
Torneo Apertura
Guaraní vs. San Lorenzo: Paso a paso
Guaraní y San Lorenzo chocan en La Arboleda en el comienzo de la fecha 5 del Apertura 2026. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Febrero 13, 2026 04:40 p. m.
Sportivo San Lorenzo
Torneo Apertura
Así quedaron las fechas 6, 7 y 8 del Apertura
Este viernes el Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol programó las fechas 6, 7 y 8 del Torneo Apertura.
Febrero 13, 2026 01:55 p. m.
 · 
Redacción D10
5_60694667.jpg
Torneo Apertura
Programan primer superclásico del año
La máxima fiesta del fútbol nacional, el Cerro Porteño vs. Olimpia, ya tiene fecha para lo que será el primer enfrentamiento de la temporada 2026.
Febrero 13, 2026 01:43 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más