Trinidense vs. Libertad, interesante duelo en Santísima Trinidad

Ambos llegan con la misma cantidad de puntos (5), producto de 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota en sus primeras cuatro presentaciones.

El equipo auriazul que dirige José Arrúa arriba al compromiso con la moral en alto luego de lo que fue el triunfo por 1-0 la fecha pasada en el clásico de Trinidad ante Rubio Ñu, mientras que el elenco albinegro de Francisco Chiqui Arce viene de jugar un partidazo ante Guaraní que culminó empatando 3-3.

En cuanto a los últimos antecedentes hay que decir que el año pasado el Sportivo Trinidense no pudo vencer al cuadro repollero.

De los cuatro enfrentamientos que tuvieron entre sí, tres terminaron con empate y uno fue victoria de Libertad por 2-0.

Para encontrar la última victoria del Triqui ante el Guma debemos remontarnos hasta el 13 de octubre del 2024, por la fecha 15 del Clausura, partido que ganó Trinidense por 2-1.

Mario Díaz de Vivar será el juez principal de este choque, asistido desde las líneas por Roberto Cañete y Juan Mendoza. En el VAR estará Carlos Figueredo.

Detalles del compromiso:

Sportivo Trinidense vs. Libertad

Estadio: Martín Torres.

Horario: 18:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Roberto Cañete y Juan Mendoza.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Nancy Fernández.