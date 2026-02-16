Nacional retoma la punta del Apertura a costillas de Cerro Porteño

Nacional superó con autoridad a Cerro Porteño en la mismísima Nueva Olla por el contundente marcador de 2-0 dejando sin invicto al Ciclón y al entrenador uruguayo Jorge Bava que pierde por primera vez en el banquillo azulgrana tras 16 partidos.

En tiempo de descuento en la primera parte, Nacional encontraría el primer gol del partido tras un pelotazo largo de Santiago Rojas que capturó muy bien Sebastián Vargas a las espaldas de Gustavo Velázquez para rematar cruzado ante la salida de Alexis Martín Arias.

En el segundo tiempo se llegó el segundo gol convertido por Hugo Adrián Benítez a los 74 minutos del partido para dejar enmudecida la Nueva Olla que volvió a tener un marco notable de público pero donde el equipo azulgrana volvió a pecar de inocente defraudando a su público.

Con este triunfo, Nacional vuelve a ser líder solitario del Apertura con 12 unidades. Cerro Porteño quedó con tan solo 8 puntos.

La próxima fecha, la sexta del torneo Apertura, Cerro Porteño recibirá a Olimpia en el superclásico el sábado 21 de febrero a las 18:30 en La Nueva Olla. Nacional recibirá a Ameliano el jueves 19 de febrero a las 20:30 en el estadio Arsenio Erico.