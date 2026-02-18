18 feb. 2026
Torneo Apertura

El Trico ante un rival confiado en la fecha 6

Nacional fue el gran ganador de la última jornada de la Copa de Primera Apertura 2026. El Trico ha recuperado el liderato y le quitó el invicto al campeón Cerro Porteño.

Febrero 18, 2026 07:41 a. m. • 
Por Redacción D10
HBRrLulXQAAZ5lr.jpeg

Nacional mide a Ameliano este jueves.

El Albo le ganó en La Nueva Olla 2-0 al Ciclón, después de varios años de sequía en los juegos ante los azulgranas. Su rival de la fecha 6 será Ameliano, uno de sus inmediatos perseguidores. La V Azulada viene hilando tres victorias seguidas, suma 10 unidades mientras que la Academia con 12 se encuentra en lo más alto de la tabla.

El partido se disputará mañana desde las 20:30 en el estadio Arsenio Erico. Un eventual triunfo de Ameliano lo dejará como único líder a la espera del partido de Olimpia (11) que enfrenta a Cerro, el sábado en el superclásico.

Torneo Apertura Nacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-02-14 at 22.35.36.jpeg
Torneo Apertura
Trinidense vs. Libertad, interesante duelo en Santísima Trinidad
Una propuesta más que interesante es la que presentan el Sportivo Trinidense y Libertad esta tarde desde las 18:30 en el estadio Martín Torres de Santísima Trinidad.
Febrero 15, 2026 09:28 a. m.
 · 
Redacción D10
20260214_221541.jpg
Torneo Apertura
Ameliano encadena su tercer triunfo al hilo y es escolta
Ameliano logró su tercera victoria consecutiva ante 2 de Mayo y se posiciona momentáneamente como escolta en el torneo Apertura.
Febrero 14, 2026 10:31 p. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20260214-WA0124.jpg
Torneo Apertura
Ameliano vs. 2 de Mayo: Paso a paso
Ameliano recibe en Villeta a 2 de Mayo a partir de las 20:30 en la prosecución de la fecha 5 del torneo Apertura.
Febrero 14, 2026 07:32 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-14 at 15.21.58.jpeg
Torneo Apertura
Olimpia vs. Rubio Ñu: Paso a paso
Olimpia y Rubio Ñu chocan en el Defensores del Chaco a partir de las 18:30 en la continuidad de la fecha 5 del Apertura 2026. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Febrero 14, 2026 05:24 p. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20260213-WA0159.jpg
Torneo Apertura
Ameliano vs. 2 de Mayo: Atractivo duelo en Villeta
Sportivo Ameliano vs. 2 de Mayo es la propuesta para esta noche en La Fortaleza del Pikysyry de Villeta desde las 20:30 por la fecha 5 del torneo Apertura 2025.
Febrero 14, 2026 08:39 a. m.
 · 
Redacción D10
mdgdd.jfif
Torneo Apertura
Sportivo Luqueño recupera la sonrisa
El Auriazul de Lucas Barrios se hizo fuerte en Itauguá y superó por 2 a 1 al Deportivo Recoleta.
Febrero 13, 2026 10:26 p. m.
