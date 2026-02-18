El Trico ante un rival confiado en la fecha 6

El Albo le ganó en La Nueva Olla 2-0 al Ciclón, después de varios años de sequía en los juegos ante los azulgranas. Su rival de la fecha 6 será Ameliano, uno de sus inmediatos perseguidores. La V Azulada viene hilando tres victorias seguidas, suma 10 unidades mientras que la Academia con 12 se encuentra en lo más alto de la tabla.

El partido se disputará mañana desde las 20:30 en el estadio Arsenio Erico. Un eventual triunfo de Ameliano lo dejará como único líder a la espera del partido de Olimpia (11) que enfrenta a Cerro, el sábado en el superclásico.

