El Rayadito y el Triqui dan inicio a la fecha 6

Al cierre de la edición, el equipo arbitral aún no fue confirmado por la Comisión de Árbitros de la APF. Las designaciones se darán a conocer en el transcurso de este jueves, según manifestaciones del Departamento de Prensa de la matriz.

En cuanto a los antecedentes inmediatos de los equipos, por parte del Rayadito aún continúa con la racha negativa. Hoy, dirigido por Julio César Cáceres, buscará sus tres primeros puntos en el torneo después de cinco derrotas al hilo.

Mientras que el Triqui, en la fecha 5 superó (1-0) con mucha autoridad a Libertad en el Martín Torres. Los auriazules suman ocho puntos en el torneo y van por una nueva alegría.