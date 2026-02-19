19 feb. 2026
Torneo Apertura

El Rayadito y el Triqui dan inicio a la fecha 6

San Lorenzo y Sportivo Trinidense darán el puntapié inicial del capítulo 6 del Torneo Apertura 2026. El juego entre ambos tendrá lugar en el Gunther Vogel, desde las 18:30.

Febrero 19, 2026 10:06 a. m. • 
Por Redacción D10
HBFM0NTakAA0Ngt.jpeg

El Santo busca su primer triunfo.

Foto: Prensa - San Lorenzo

Al cierre de la edición, el equipo arbitral aún no fue confirmado por la Comisión de Árbitros de la APF. Las designaciones se darán a conocer en el transcurso de este jueves, según manifestaciones del Departamento de Prensa de la matriz.

En cuanto a los antecedentes inmediatos de los equipos, por parte del Rayadito aún continúa con la racha negativa. Hoy, dirigido por Julio César Cáceres, buscará sus tres primeros puntos en el torneo después de cinco derrotas al hilo.

Mientras que el Triqui, en la fecha 5 superó (1-0) con mucha autoridad a Libertad en el Martín Torres. Los auriazules suman ocho puntos en el torneo y van por una nueva alegría.

Torneo Apertura San Lorenzo Sportivo Trinidense
Carga Más