Duelo de ganadores en el torneo Apertura

El líder del Torneo Apertura 2026, Nacional (12 puntos), tendrá un duro rival en el arranque de la fecha 6, el Sportivo Ameliano (10), desde las 20:30, en el estadio Arsenio Erico.

La Academia, dirigida por Felipe Giménez, llega a este enfrentamiento con la moral alta después de vencer por 2-0 a su vecino, Cerro Porteño, a domicilio, en La Nueva Olla. Esa victoria y el empate de Olimpia (11) ante Rubio Ñu le permitieron al Trico volver a trepar en lo más alto de la tabla del torneo.

Mientras que su rival, la V Azulada también llega con mucha confianza para este cotejo. Los dirigidos por Roberto Nanni han ganado sus últimos tres juegos al hilo (San Lorenzo, Luqueño y 2 de Mayo) y buscarán vencer al Tricolor para asaltar de manera provisoria el liderato.