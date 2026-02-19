19 feb. 2026
Torneo Apertura

Superclásico: Estricto control en la Olla

La Policía Nacional prepara un importante despliegue para el compromiso que se cumplirá el sábado en Barrio Obrero.

Febrero 19, 2026 07:50 a. m. • 
Por Redacción D10
La Nueva Olla, la hermosa casa de Cerro Porteño.

La Policía Nacional prepara un importante despliegue para el compromiso entre Cerro Porteño y Olimpia, correspondiente a la fecha 6 del torneo Apertura 2026, que se jugará este sábado 21 en La Nueva Olla de Barrio Obrero, desde las 18:30.

En charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), el comisario Isidro Benítez, subjefe del Departamento de Eventos, explicó: “Tuvimos una reunión con la gente de Cerro para ultimar detalles de seguridad a ser desplegados para el clásico, definimos además entradas para el equipo visitante, que serán 1.300 localidades y es importante detallar que cada aficionado debe de tener su boleta de ingreso y documento para poder sortear los anillos de control”.

Acerca de otros detalles de control, el comisario apuntó: “Como se sabe, está prohibido la ingesta de bebidas alcohólicas para el ingreso, y los menores deberán estar acompañados de un mayor”.

Con respecto al despliegue total, Benítez indicó: “Desde varios puntos antes de llegar al estadio habrá estricto control y un despliegue importante”, agregando que la parcialidad visitante no podrá ingresar elementos de percusión como también banderas a ser desplegadas en la Platea: “Los visitantes no podrán ingresar bombos y banderas, eso por estricto pedido de los organizadores”, remarcando también: “Para evitar situaciones anteriores de ingreso de petardos y otras cosas, vamos a estar controlando ya desde la salida a la hinchada rival, como un cateo previo en el estadio”.

El control será fuera y dentro del estadio a lo que explicó Benítez: “Habrá personal de civil en el interior del estadio, como apoyo de control a los asistentes”, agregando: “Para tener en cuenta, sin importar resultado, primero se retira con escolta el equipo visitante, los portones se abren a las 15:30, tres horas antes del inicio del partido”.

En la reunión, Blas Reguera, titular de Cerro, hizo su presentación ante las autoridades a lo que el comisario remarcó: “Escuchamos sus sugerencias y pedidos de estricto control para ello tenemos un protocolo especial”.

