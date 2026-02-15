Trinidense tumba al Guma y trepa en el Apertura

Sportivo Trinidense se impuso a Libertad 1-0 en el Martín Torres, para hilar su segunda victoria consecutiva en el Apertura y asomar en la parte alta de la clasificación.

El Triqui plasmó en el marcador la superioridad con la que controló el compromiso y se hizo justo ganador, ya que pudo controlar a un equipo albinegro que se fue desdibujando con el correr de los minutos, hasta terminar con una propuesta frontal de mayor empuje, exponiendo su última línea, por lo que el marcador pudo ser mayor sobre el cierre del mismo.

El local plasmó un juego intenso de rápida transición, en donde Luis de la Cruz encontró buena compañía con Gauto y Zarza, para vascular con criterio en el frente del ataque.

Tras una primera parte en donde el Auriazul tuvo situaciones, el gol llegó en el inicio de la complementaria, con la definición de Gustavo Viera, que cazó el rebote del penal que ejecutó y se lo desvió Rodrigo Morínigo.

Trinidense se acomoda en el torneo, creciendo en juego y confianza para trepar y asomar entre los primeros puestos, mientras que el Albinegro sigue estancado, sin encontrar variantes para tomar protagonismo, quedando ya relegado en la clasificación sin mostrar mejoría.