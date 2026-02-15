15 feb. 2026
Torneo Apertura

Trinidense tumba al Guma y trepa en el Apertura

El equipo de Trinidad se hizo fuerte en su reducto y venció con la solitaria anotación de Gustavo Viera.

Febrero 15, 2026 08:51 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Viera Trinidense

Gustavo Viera celebra su anotación ante Libertad.

Foto: Gentileza.

Sportivo Trinidense se impuso a Libertad 1-0 en el Martín Torres, para hilar su segunda victoria consecutiva en el Apertura y asomar en la parte alta de la clasificación.

El Triqui plasmó en el marcador la superioridad con la que controló el compromiso y se hizo justo ganador, ya que pudo controlar a un equipo albinegro que se fue desdibujando con el correr de los minutos, hasta terminar con una propuesta frontal de mayor empuje, exponiendo su última línea, por lo que el marcador pudo ser mayor sobre el cierre del mismo.

El local plasmó un juego intenso de rápida transición, en donde Luis de la Cruz encontró buena compañía con Gauto y Zarza, para vascular con criterio en el frente del ataque.

Tras una primera parte en donde el Auriazul tuvo situaciones, el gol llegó en el inicio de la complementaria, con la definición de Gustavo Viera, que cazó el rebote del penal que ejecutó y se lo desvió Rodrigo Morínigo.

Trinidense se acomoda en el torneo, creciendo en juego y confianza para trepar y asomar entre los primeros puestos, mientras que el Albinegro sigue estancado, sin encontrar variantes para tomar protagonismo, quedando ya relegado en la clasificación sin mostrar mejoría.

Libertad Trinidense
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20260214_221541.jpg
Torneo Apertura
Ameliano encadena su tercer triunfo al hilo y es escolta
Ameliano logró su tercera victoria consecutiva ante 2 de Mayo y se posiciona momentáneamente como escolta en el torneo Apertura.
Febrero 14, 2026 10:31 p. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20260214-WA0124.jpg
Torneo Apertura
Ameliano vs. 2 de Mayo: Paso a paso
Ameliano recibe en Villeta a 2 de Mayo a partir de las 20:30 en la prosecución de la fecha 5 del torneo Apertura.
Febrero 14, 2026 07:32 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-14 at 15.21.58.jpeg
Torneo Apertura
Olimpia vs. Rubio Ñu: Paso a paso
Olimpia y Rubio Ñu chocan en el Defensores del Chaco a partir de las 18:30 en la continuidad de la fecha 5 del Apertura 2026. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Febrero 14, 2026 05:24 p. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20260213-WA0159.jpg
Torneo Apertura
Ameliano vs. 2 de Mayo: Atractivo duelo en Villeta
Sportivo Ameliano vs. 2 de Mayo es la propuesta para esta noche en La Fortaleza del Pikysyry de Villeta desde las 20:30 por la fecha 5 del torneo Apertura 2025.
Febrero 14, 2026 08:39 a. m.
 · 
Redacción D10
mdgdd.jfif
Torneo Apertura
Sportivo Luqueño recupera la sonrisa
El Auriazul de Lucas Barrios se hizo fuerte en Itauguá y superó por 2 a 1 al Deportivo Recoleta.
Febrero 13, 2026 10:26 p. m.
Guarani san lorenzo
Torneo Apertura
Guaraní hunde a San Lorenzo en el debut de Julio Cáceres
El Indio se impuso por 3-1 al Rayadito y escala en la clasificación del Apertura 2026.
Febrero 13, 2026 08:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más