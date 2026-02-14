13 feb. 2026
Torneo Apertura

Sportivo Luqueño recupera la sonrisa

El Auriazul de Lucas Barrios se hizo fuerte en Itauguá y superó por 2 a 1 al Deportivo Recoleta.

Febrero 13, 2026 10:26 p. m.
mdgdd.jfif

Iván Maggi, autor del segundo gol de Luqueño.

Foto: Sportivo Luqueño.

Sportivo Luqueño, que venía de tres derrotas al hilo, volvió a sonreír tras derrotar por 2-1 a Recoleta en un intenso y entretenido duelo en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá.

El Chanchón tuvo a su favor que golpeó muy rápido, ya que a los 2’, por intermedio de un tiro libre de Giovanni Bogado, se puso arriba en el marcador y eso le ayudó para ganar en confianza.

El equipo de Lucas Barrios tuvo chances para aumentar, pero no fue efectivo. La primera mitad se fue con el 1-0.

En la complementaria, Recoleta reaccionó rápido y lo empató al minuto, a través de Junior Noguera.

Parecía un duro golpe para el Chanchón, pero ocho minutos más tarde se puso arriba nuevamente, esta vez con un tanto de Iván Maggi, que aprovechó un buen pase de Gio Bogado para definir con clase y poner el 2-1 en el partido.

Valioso triunfo para Luqueño. La República festejar.

Sportivo Luqueño Recoleta Torneo Apertura
