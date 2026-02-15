Menú
Torneo Apertura
Trinidense vs. Libertad: Paso a paso
Trinidense y Libertad se miden en el estadio Martín Torres a partir de las 18:30 por la fecha 5 del torneo Apertura.
Febrero 15, 2026 01:59 p. m. •
Por
Redacción D10
Trinidense y Libertad se medirán en el estadio Martín Torres.
Trinidense
Libertad
Torneo Apertura
Redacción D10
Torneo Apertura
Ameliano vs. 2 de Mayo: Atractivo duelo en Villeta
Sportivo Ameliano vs. 2 de Mayo es la propuesta para esta noche en La Fortaleza del Pikysyry de Villeta desde las 20:30 por la fecha 5 del torneo Apertura 2025.
Febrero 14, 2026 08:39 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Sportivo Luqueño recupera la sonrisa
El Auriazul de Lucas Barrios se hizo fuerte en Itauguá y superó por 2 a 1 al Deportivo Recoleta.
Febrero 13, 2026 10:26 p. m.
Torneo Apertura
Guaraní hunde a San Lorenzo en el debut de Julio Cáceres
El Indio se impuso por 3-1 al Rayadito y escala en la clasificación del Apertura 2026.
Febrero 13, 2026 08:33 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Recoleta vs. Luqueño: Paso a paso
En Itauguá chocan Recoleta y Sportivo Luqueño desde las 20:30 en la continuidad de la fecha 5. No te pierdas el paso a paso y las estadísticas del encuentro.
Febrero 13, 2026 04:48 p. m.
Torneo Apertura
Guaraní vs. San Lorenzo: Paso a paso
Guaraní y San Lorenzo chocan en La Arboleda en el comienzo de la fecha 5 del Apertura 2026. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Febrero 13, 2026 04:40 p. m.
Torneo Apertura
Así quedaron las fechas 6, 7 y 8 del Apertura
Este viernes el Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol programó las fechas 6, 7 y 8 del Torneo Apertura.
Febrero 13, 2026 01:55 p. m.
·
Redacción D10
