Guaraní hunde a San Lorenzo en el debut de Julio Cáceres

Guaraní se impuso a Sportivo San Lorenzo por 3-1, en el inicio de la quinta fecha del Apertura, en compromiso disputado en Santísima Trinidad.

El Aborigen retomó la senda del triunfo, en un juego que tuvo altas emociones. El Indio golpeó con la definición de César Miño, momento en donde supo capitalizar su superioridad al minuto 35’, pero el Santo tuvo rápida reacción, alcanzando la igualdad trabajando bien una acción de balón detenido, que desembocó en la conquista de Bruno Piñatares a los 43’.

En la complementaria el juego creció en intensidad, teniendo el Rayadito la chance de pasar al frente, pero Gaspar Servio le desvió el remate a Héctor Villamayor (65’). El Indio se animó y sobre el final dio golpes sucesivos en la definición para vencer con goles de Diego Fernández a los 87 y Derlis Rodríguez al minuto 99 del juego.

Guaraní trepa en la clasificación mientras que San Lorenzo tropieza en el debut de Julio Cáceres como DT.

En la sexta fecha, Sportivo San Lorenzo recibe a Sportivo Trinidense el jueves 19 en el Ghunter Vogel a partir de las 18:30, mientras que Guaraní enfrentará a Sportivo Luqueño en el Erico Galeano de Capiatá el domingo 22 desde las 20:30.