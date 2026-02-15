Cerro Porteño vs. Nacional, duelo por la punta

Cerro Porteño recibe a Nacional en La Nueva Olla desde las 20:30, en otra edición más del choque de vecinos de Barrio Obrero, en el cierre de la quinta fecha del torneo Apertura 2026.

Con las mismas necesidades de no fallar arriban los equipos al cruce, ya que el Ciclón en la ronda anterior empató en su visita a Pedro Juan Caballero ante el 2 de Mayo sin goles, mientras que el Tricolor en su campo cedió la punta y el invicto con derrota frente a Olimpia por 1-2.

En Cerro, el entrenador Jorge Bava apuesta por reformular su conocido argumento, incluyendo a los tres argentinos en punta, con Mateo Klimowicz e Ignacio Aliseda acompañando a Pablo Vegetti, por lo que pierde el puesto como lateral el uruguayo Fabricio Domínguez. Reaparece, además, Gastón Giménez, ausente por lesión en los últimos tres compromisos.

Por su parte, la Academia de Felipe Giménez apuesta por mantener el esquema, variando en nombres, con un equipo fresco y veloz buscando recuperar la dinámica de las primeras tres fechas cuando consiguió ganar de manera sucesiva.

Detalles del compromiso

Cerro Porteño vs. Nacional

Estadio: ueno La Nueva Olla.

Hora: 20:30.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Julio Aranda y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Héctor Balbuena.