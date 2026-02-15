15 feb. 2026
Torneo Apertura

Cerro Porteño vs. Nacional: Paso a paso

Cerro Porteño recibe a Nacional en La Nueva Olla a partir de las 20:30 en el cierre de la fecha 5 del torneo Apertura.

Febrero 15, 2026 02:02 p. m. • 
Por Redacción D10
Cerro Porteño y Nacional se medirán en La Nueva Olla.

Cerro Porteño Nacional Torneo Apertura
Redacción D10
