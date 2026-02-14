14 feb. 2026
Torneo Apertura

Ameliano vs. 2 de Mayo: Atractivo duelo en Villeta

Sportivo Ameliano vs. 2 de Mayo es la propuesta para esta noche en La Fortaleza del Pikysyry de Villeta desde las 20:30 por la fecha 5 del torneo Apertura 2025.

Febrero 14, 2026 08:39 a. m. • 
Por Redacción D10
IMG-20260213-WA0159.jpg

Ameliano buscará hacerse fuerte en la Fortaleza ante 2 de Mayo.

El equipo de la V Azulada, dirigido por Roberto Nanni, viene de lograr dos victorias consecutivas (1-0 vs. San Lorenzo y 1-0 vs. Luqueño) y buscará seguir por esa senda ante un elenco pedrojuanino que viene con la confianza por el techo tras su histórica clasificación a Fase 2 de la Copa Libertadores.

Eduardo Ledesma, técnico del “2”, seguramente repetirá el equipo que sacó un buen empate ante Cerro Porteño la fecha pasada, atendiendo a que el martes deberá volver a jugar por Copa. Hay promesa de buen fútbol.

El árbitro principal será Álvaro Giménez, asistido desde las líneas por Guido Miranda y Derlys González. En el VAR estará David Ojeda.

Detalles del compromiso:

Sportivo Ameliano vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: Ameliano – Villeta.

Horario: 20:30.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: David Ojeda.

AVAR: Eduardo Britos.

Ameliano 2 de Mayo Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
5_60694667.jpg
Torneo Apertura
Programan primer superclásico del año
La máxima fiesta del fútbol nacional, el Cerro Porteño vs. Olimpia, ya tiene fecha para lo que será el primer enfrentamiento de la temporada 2026.
Febrero 13, 2026 01:43 p. m.
 · 
Redacción D10
Alexandro Maidana_64499585.jfif
Torneo Apertura
La fecha 5 inicia con dos atrayentes enfrentamientos
Dos partidos marcarán el arranque de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Los compromisos tendrán lugar en La Arboleda y en el Luis Salinas de Itauguá.
Febrero 13, 2026 07:44 a. m.
 · 
Redacción D10
arbitros.png
Torneo Apertura
El quinto capítulo ya tiene árbitros designados
La Comisión de Árbitros de la APF dio a conocer a los jueces que impartirán justicia en la quinta fecha del torneo Apertura.
Febrero 12, 2026 06:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia Cerro Porteño
Torneo Apertura
La fecha del superclásico y dos más
El viernes se programarán tres fechas del Torneo Apertura y entre ellas está la del superclásico.
Febrero 12, 2026 03:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Cáceres.jpg
Torneo Apertura
Cáceres, con el objetivo de cambiar el rumbo del Rayadito
El nuevo DT de San Lorenzo, Julio César Cáceres, realizó una conferencia de prensa donde destacó que el compromiso con la dirigencia es salir de la mala racha.
Febrero 11, 2026 05:45 p. m.
 · 
Redacción D10
Nacional Olimpia
Torneo Apertura
La quinta fecha del Apertura
La quinta jornada del Torneo Apertura se iniciará el viernes 13 de febrero con dos encuentros. Mirá cómo es la programación de esta nueva fecha del certamen.
Febrero 09, 2026 11:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más