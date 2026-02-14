Ameliano vs. 2 de Mayo: Atractivo duelo en Villeta

El equipo de la V Azulada, dirigido por Roberto Nanni, viene de lograr dos victorias consecutivas (1-0 vs. San Lorenzo y 1-0 vs. Luqueño) y buscará seguir por esa senda ante un elenco pedrojuanino que viene con la confianza por el techo tras su histórica clasificación a Fase 2 de la Copa Libertadores.

Eduardo Ledesma, técnico del “2”, seguramente repetirá el equipo que sacó un buen empate ante Cerro Porteño la fecha pasada, atendiendo a que el martes deberá volver a jugar por Copa. Hay promesa de buen fútbol.

El árbitro principal será Álvaro Giménez, asistido desde las líneas por Guido Miranda y Derlys González. En el VAR estará David Ojeda.

Detalles del compromiso:

Sportivo Ameliano vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: Ameliano – Villeta.

Horario: 20:30.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: David Ojeda.

AVAR: Eduardo Britos.