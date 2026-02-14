Menú
twitter
instagram
facebook
youtube
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Pódcast
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
14 feb. 2026
Pódcast
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
Torneo Apertura
Olimpia vs. Rubio Ñu: Paso a paso
Olimpia y Rubio Ñu chocan en el Defensores del Chaco a partir de las 18:30 en la continuidad de la fecha 5 del Apertura 2026. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Febrero 14, 2026 05:24 p. m. •
Por
Redacción D10
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
Olimpia y Rubio Ñu se miden en Sajonia a partir de las 18:00.
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
Olimpia
Rubio Ñu
Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Torneo Apertura
Así quedaron las fechas 6, 7 y 8 del Apertura
Este viernes el Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol programó las fechas 6, 7 y 8 del Torneo Apertura.
Febrero 13, 2026 01:55 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Programan primer superclásico del año
La máxima fiesta del fútbol nacional, el Cerro Porteño vs. Olimpia, ya tiene fecha para lo que será el primer enfrentamiento de la temporada 2026.
Febrero 13, 2026 01:43 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
La fecha 5 inicia con dos atrayentes enfrentamientos
Dos partidos marcarán el arranque de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Los compromisos tendrán lugar en La Arboleda y en el Luis Salinas de Itauguá.
Febrero 13, 2026 07:44 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
El quinto capítulo ya tiene árbitros designados
La Comisión de Árbitros de la APF dio a conocer a los jueces que impartirán justicia en la quinta fecha del torneo Apertura.
Febrero 12, 2026 06:53 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
La fecha del superclásico y dos más
El viernes se programarán tres fechas del Torneo Apertura y entre ellas está la del superclásico.
Febrero 12, 2026 03:33 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Cáceres, con el objetivo de cambiar el rumbo del Rayadito
El nuevo DT de San Lorenzo, Julio César Cáceres, realizó una conferencia de prensa donde destacó que el compromiso con la dirigencia es salir de la mala racha.
Febrero 11, 2026 05:45 p. m.
·
Redacción D10
Carga Más