18 abr. 2026
Torneo Apertura

Trinidense se impone ante San Lorenzo en el inicio de la fecha 17

Sportivo Trinidense ha logrado una importante victoria jugando en casa, venció por la mínima (2-1) al Sportivo San Lorenzo y sigue escalando en la tabla de posiciones.

Abril 17, 2026 07:13 p. m. • 
Por Redacción D10
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Alegría. El equipo titular de Trinidense ante San Lorenzo.

Foto: Gentileza

En el arranque de la fecha 17, el Sportivo Trinidense logró una importante victoria jugando en Martín Torres, venció por la mínima (2-1) al Sportivo San Lorenzo y sigue escalando en la tabla de posiciones.

Fernando Romero, delantero auriazul, fue el responsable de abrir el marcador a los 11 minutos. Mientras que Axel Galeano sellaba el empate transitorio (20') para los rayaditos. El partido fue dinámico con muchas emociones.

En la complementaria, el dueño de casa volvió a aprovechar una de las tantas ocasiones que tuvo. Fue a los 51' cuando apareció Nelson Gauto para declinar a favor de Triqui el marcador en 2-1. Hecho que, posteriormente, fue definitivo.

Cabe destacar que Trinidense tuvo varias ocasiones claras antes de la llegada del 2-1.

Esta victoria es clave para el equipo dirigido por José Arrúa para mantenerse en la parte alta de la tabla (llegando a 26 puntos), mientras que el Rayadito sigue sufriendo en el fondo de la clasificación con 8 unidades.

Torneo Apertura Trinidense San Lorenzo
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