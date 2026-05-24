24 may. 2026
Torneo Apertura

Tres juegos en simultáneo por el vicecampeonato

Tres partidos en simultáneo definen este domingo al vicecampeón del Torneo Apertura 2026, que lo tuvo a Olimpia como monarca anticipado de la competencia.

Mayo 24, 2026 08:22 a. m. • 
Por Redacción D10
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Cerro Porteño jugará en La Nueva Olla la chance se a

Nacional, Cerro Porteño y Sportivo Ameliano son los que pujan por quedar con el subcampeonato, disputando sus compromisos en el mismo horario, según establece el reglamento.

El Albo corre con ventaja, atendiendo que depende de sí para sellar su ubicación final, recibiendo a Libertad desde las 17:00 en el Arsenio Erico de Barrio Obrero. Una victoria del Tricolor le basta para quedar segundo. El compromiso será arbitrado por Juan Gabriel Benítez. Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar. VAR: Édgar Galeano.

A su vez Cerro Porteño en La Nueva Olla enfrenta a Rubio Ñu (17:00). El Ciclón tiene que ganar y esperar un tropiezo del Albo para quedar por detrás de Olimpia. El duelo será dirigido por David Ojeda. Los asistentes serán: Guido Miranda y Héctor Medina, mientras que en el VAR estará Carlos Paul Benítez.

Por su parte en la Fortaleza de Pikysyry de Villeta, Sportivo Ameliano choca con Sportivo Trinidense (17:00). El duelo tendrá como juez principal a Alipio Colmán. Los asistentes son: Julio Aranda y Nadia Weiler. VAR: Carlos Figueredo.

Ameliano tiene que ganar y esperar que tanto Nacional como Cerro Porteño sean derrotados en sus respectivos partidos para alcanzar la segunda posición en el Apertura 2026.

Ameliano fue la gran sorpresa en lo que va del semestre, ya que tomó protagonismo de menos a más bajo la conducción del argentino Roberto Nanni.

El equipo de la V Azulada sumó buena cantidad de puntos que lo acomodan en el promedio, alcanzando un sitial privilegiado en el acumulativo, de cara a los desafíos en el segundo semestre por los cupos a Copa.

Cerro Porteño Nacional Ameliano
Redacción D10
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