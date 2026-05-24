24 may. 2026
Torneo Apertura

Remontada de Trinidense en Villeta para despedir el Apertura 2026

Ameliano empezó ganando, pero Trinidense reaccionó a tiempo y se quedó con la victoria en la última fecha del campeonato disputado en Villeta.

Mayo 24, 2026 07:10 p. m.
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Trinidense festejó en Villeta.

Foto: APF.

En la ciudad de Villeta, en el cierre de la fecha 22 del Torneo Apertura 2026, Sportivo Ameliano y Sportivo Trinidense protagonizaron un partido intenso que terminó con remontada y triunfo 2-1 para el conjunto auriazul, en una jornada que cerró la temporada con emociones hasta el final.

El encuentro comenzó mejor para Ameliano, que se adelantó a los 18 minutos con el gol de Abel Paredes, ilusionándose con cerrar el torneo de la mejor manera y sostener su posición en la parte alta de la tabla. Sin embargo, Trinidense reaccionó rápidamente y logró empatar el marcador a los 24 minutos gracias a un penal convertido por Fernando Romero.

Apenas iniciado el complemento, a los 46 minutos, Luis de la Cruz marcó el 2-1 definitivo para Trinidense, en una acción que terminó inclinando el desarrollo a favor del equipo visitante, que supo sostener la ventaja con orden y carácter.

El cierre tuvo dramatismo: Ameliano contó con una inmejorable oportunidad para igualar desde el punto penal, pero Raúl Cabral estrelló su remate en el palo derecho, dejando escapar el empate sobre el final y sellando una derrota dolorosa.

Con este resultado, Ameliano culmina el torneo en la cuarta posición. Si bien mantenía una leve ilusión de pelear el subcampeonato, los triunfos de Cerro Porteño y Nacional terminaron por dejarlo sin opciones.

Trinidense, en tanto, despide el campeonato con una victoria valiosa que le permite sumar puntos importantes pensando en la tabla acumulativa y el futuro inmediato.

Torneo Apertura Sportivo Ameliano Sportivo Trinidense
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