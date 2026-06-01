01 jun. 2026
Torneo Apertura

Los números del Apertura

El Apertura consagró a Olimpia. El Decano logró su estrella 48 a nivel local.

Junio 01, 2026 08:12 a. m. • 
Por Redacción D10
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Levantó la copa. Olimpia fue el merecido campeón del Apertura 2026. Se consagró con tres fechas de anticipación.

Olimpia volvió a la cima del fútbol paraguayo y conquistó el torneo Apertura 2026 con una campaña sólida, regular y dominante bajo la conducción de Pablo Sánchez. El Decano aseguró el título de manera anticipada en la fecha 19 tras empatar 1-1 con Sportivo Ameliano y beneficiarse de la caída de Cerro Porteño ante Recoleta FC.

Los números reflejan la magnitud de la campaña realizada por el Decano. En 22 partidos disputados, Olimpia sumó 49 puntos gracias a 15 victorias, 4 empates y tres derrotas. La fortaleza del equipo se sustentó en dos pilares fundamentales: fue el conjunto que más goles convirtió en el torneo, con 37 anotaciones, y también el que menos recibió, con apenas 17 tantos encajados.

Más allá de las estadísticas, Olimpia mostró una capacidad notable para sostener el rendimiento durante todo el campeonato. Cuando no podía ganar, sumaba. Cuando tenía que golpear, lo hacía con contundencia. Esa consistencia fue la que terminó marcando la diferencia respecto a sus perseguidores.

Nacional, una campaña para destacar. Si hubo un equipo capaz de seguir el ritmo del campeón durante buena parte del certamen, ese fue Nacional. La Academia protagonizó un torneo muy competitivo y finalizó en el segundo lugar con 39 puntos, consolidándose como una de las revelaciones del semestre.

El equipo académico encontró regularidad en un torneo donde varios candidatos alternaron buenas y malas rachas. Esa estabilidad fue clave para terminar como escolta y cerrar una campaña de cara al segundo semestre.

La lucha por el gol tuvo a tres destacados

El Apertura 2026 también dejó una definición apasionante en la tabla de goleadores. Por primera vez en varias temporadas, dos futbolistas compartieron la cima de los artilleros. Lorenzo Melgarejo, figura de Libertad, y Allan Wlk, una gran revelación de Recoleta FC, finalizaron el torneo con 13 goles. Un poco más atrás y con mucha fuerza aparece otra revelación, el argentino Iván Maggi del Sportivo Luqueño.

  • 500.000 dólares se embolsó Olimpia por el título de campeón. Este premio es otorgado por Conmebol desde el 2022.
  • 10 puntos de ventaja tiene Olimpia ante Nacional (2°). La Supercopa Py juega el campeón con mejor campaña.
  • 132 partidos se disputaron en total en el Apertura. Cada equipo jugó 11 juegos de local y 11 de visitante.
  • 322 gritos sagrados en el campeonato. Olimpia se destacó como el número 1 de los 12 clubes con 37 tantos.
  • 369 tarjetas amarillas se exhibieron en los 132 encuentros disputados. Guaraní encabeza la lista con 53 cartulinas.
  • 7 expulsados tuvo Rubio Ñu, fue el equipo con más rojas. Se registraron un total de 37 expulsiones.
  • 3.060 faltas cometidas en el torneo. El cuadro albiverde fue el que más infracciones cometió, con un total de 286.
  • 57% de posesión para Olimpia y Cerro, fueron los de mayor dominio del balón. Seguido por Libertad con 54%.
Torneo Apertura Olimpia
Redacción D10
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