Los números del Apertura

Olimpia volvió a la cima del fútbol paraguayo y conquistó el torneo Apertura 2026 con una campaña sólida, regular y dominante bajo la conducción de Pablo Sánchez. El Decano aseguró el título de manera anticipada en la fecha 19 tras empatar 1-1 con Sportivo Ameliano y beneficiarse de la caída de Cerro Porteño ante Recoleta FC.

Los números reflejan la magnitud de la campaña realizada por el Decano. En 22 partidos disputados, Olimpia sumó 49 puntos gracias a 15 victorias, 4 empates y tres derrotas. La fortaleza del equipo se sustentó en dos pilares fundamentales: fue el conjunto que más goles convirtió en el torneo, con 37 anotaciones, y también el que menos recibió, con apenas 17 tantos encajados.

Más allá de las estadísticas, Olimpia mostró una capacidad notable para sostener el rendimiento durante todo el campeonato. Cuando no podía ganar, sumaba. Cuando tenía que golpear, lo hacía con contundencia. Esa consistencia fue la que terminó marcando la diferencia respecto a sus perseguidores.

Nacional, una campaña para destacar. Si hubo un equipo capaz de seguir el ritmo del campeón durante buena parte del certamen, ese fue Nacional. La Academia protagonizó un torneo muy competitivo y finalizó en el segundo lugar con 39 puntos, consolidándose como una de las revelaciones del semestre.

El equipo académico encontró regularidad en un torneo donde varios candidatos alternaron buenas y malas rachas. Esa estabilidad fue clave para terminar como escolta y cerrar una campaña de cara al segundo semestre.

La lucha por el gol tuvo a tres destacados

El Apertura 2026 también dejó una definición apasionante en la tabla de goleadores. Por primera vez en varias temporadas, dos futbolistas compartieron la cima de los artilleros. Lorenzo Melgarejo, figura de Libertad, y Allan Wlk, una gran revelación de Recoleta FC, finalizaron el torneo con 13 goles. Un poco más atrás y con mucha fuerza aparece otra revelación, el argentino Iván Maggi del Sportivo Luqueño.