Cerro Porteño se despide con triunfo

Cerro Porteño superó a Rubio Ñu por 2-0 con goles de Juan Manuel Iturbe e Ignacio Aliseda para cerrar su participación en el torneo Apertura en el tercer lugar.

El Ciclón completa una semana dulce con lo que fue su triunfo ante Palmeiras y clasificación a octavos de final de la Conmebol Libertadores.

El equipo de Ariel Holan se quedó sin fuerzas en el tramo final del Apertura pero cumplió con creces en la Conmebol Libertadores.

Cerro Porteño terminó el Apertura con 38 puntos en el tercer lugar. Rubio Ñu finalizó noveno con 23 unidades.

El primer semestre para Cerro Porteño se cerrará el jueves a las 19:00 cuando enfrente a Sporting Cristal por la última fecha de la fase de grupos buscando asegurar el primer puesto del grupo.