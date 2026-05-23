23 may. 2026
Torneo Apertura

Olimpia gana en Itauguá y llega con confianza a la Sudamericana

Olimpia remontó ante Luqueño y cerró el Apertura con una victoria que refuerza su confianza de cara a la Copa Sudamericana.

Mayo 23, 2026 06:05 p. m. • 
Por Redacción D10
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Buena victoria de Olimpia sobre Luqueño.

Foto: Prensa club Olimpia.

Olimpia cerró su participación en el Torneo Apertura 2026 con una victoria por 2-1 ante Sportivo Luqueño, en el estadio Luis Salinas, en un partido donde volvió a mostrar carácter para remontar un resultado adverso y llegar con confianza a su próximo desafío internacional.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Decano, ya que el conjunto auriazul se puso en ventaja con un tanto de Jonathan Ramos, sorprendiendo en el desarrollo del juego. Sin embargo, Olimpia reaccionó a tiempo y logró dar vuelta el marcador con goles de Juan Vera y Franco Alfonso, sellando así una victoria que le permite cerrar el torneo con buenas sensaciones.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el regreso de Derlis González, quien ingresó en la etapa complementaria luego de varios meses de ausencia por lesión. Su vuelta representa una noticia positiva para el plantel franjeado, que recupera a una de sus piezas importantes en un tramo clave de la temporada.

Ya consagrado campeón anticipado del Apertura, Olimpia utilizó este último partido como una oportunidad para mantener ritmo competitivo y reforzar su confianza. El equipo se despide del torneo con una nueva victoria que le permite sostener la dinámica ganadora.

Ahora, el conjunto dirigido por Pablo Vitamina Sánchez apunta de lleno a su próximo compromiso del miércoles ante Audax Italiano, en el estadio Defensores del Chaco, donde buscará cerrar la fase de grupos de la Copa Sudamericana en lo más alto y seguir consolidando su gran momento futbolístico.

Olimpia Luqueño Torneo Apertura
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