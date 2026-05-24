Nacional es el vicecampeón del Apertura 2026

La Academia se impuso por 2-1 ante Libertad y se aseguró el segundo puesto del torneo Apertura del fútbol paraguayo.

Nacional superó a Libertad con goles de Orlando Gaona Lugo y Josué Colmán de tiro penal. Mathías Espinoza había adelantado en el marcador al conjunto repollero.

Nacional finaliza el torneo Apertura 2026 como vicecampeón con 39 unidades, 10 puntos menos que el campeón Olimpia que terminó con 49.

Si bien no se llegó al objetivo, Nacional termina con un meritorio segundo lugar. Libertad por su parte cierra un penoso torneo con 26 unidades en el sexto puesto.