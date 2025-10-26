Trinidense remonta y vence al 2 de Mayo

La fecha 18 del torneo Clausura prosiguió este sábado en el barrio Santísima Trinidad con la victoria del local Sportivo Trinidense por 2-1 ante 2 de Mayo en juego disputado en el estadio Martín Torres.

Amín Molinas a los 2 minutos marcó el tanto de apertura para el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero. A los 72 minutos, Néstor Camacho de tiro penal puso el empate y a los 92 apareció Óscar Chiquito Giménez para darle el triunfo al equipo de José Arrúa.

Con esta victoria de 2-1, Trinidense y 2 de Mayo comparten el tercer lugar de la clasificación con 29 unidades.

La próxima fecha, la número 19 del torneo Clausura, 2 de Mayo recibirá en el estadio Río Parapití a Tembetary y Trinidense visitará a Nacional.