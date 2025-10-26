25 oct. 2025
Torneo Clausura

Trinidense remonta y vence al 2 de Mayo

Sportivo Trinidense remontó un marcador adverso ante 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por la fecha 18 del torneo Clausura.

Octubre 25, 2025 09:58 p. m. • 
Por Redacción D10
Sportivo Trinidense hizo respetar la localía en Trinidad.

La fecha 18 del torneo Clausura prosiguió este sábado en el barrio Santísima Trinidad con la victoria del local Sportivo Trinidense por 2-1 ante 2 de Mayo en juego disputado en el estadio Martín Torres.

Amín Molinas a los 2 minutos marcó el tanto de apertura para el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero. A los 72 minutos, Néstor Camacho de tiro penal puso el empate y a los 92 apareció Óscar Chiquito Giménez para darle el triunfo al equipo de José Arrúa.

Con esta victoria de 2-1, Trinidense y 2 de Mayo comparten el tercer lugar de la clasificación con 29 unidades.

La próxima fecha, la número 19 del torneo Clausura, 2 de Mayo recibirá en el estadio Río Parapití a Tembetary y Trinidense visitará a Nacional.

Redacción D10
