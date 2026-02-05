Todo el foco en la revancha

El presidente del Sportivo 2 de Mayo, Hugo Romero, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió a lo que fue la histórica victoria sobre Alianza Lima, en el debut en la Copa Libertadores de América.

El dirigente no ocultó sus intenciones y dijo que priorizarían el juego copero antes que el duelo frente a Cerro Porteño, marcado para este sábado y correspondiente a la fecha 4 del torneo Apertura.

“Nosotros vamos a reunirnos con el profe Ledesma. Yo quiero apostar a la Copa para poder pasar inéditamente a la segunda fase. Tenemos un 1-0, sabemos que es corto. Tenemos que apostar y tratar de clasificar a fase 2 por todo lo que acarrea una clasificación, la parte económica. Vamos a ver como montamos el equipo para el sábado”, tiró.

RECAUDACIÓN. En un punto de la charla, Romero destacó la buena recaudación pese a que el equipo viene sin arrancar en el torneo local y en el último lance había sido goleado. Contó que en el Río Parapití ingresaron cerca de 7500 personas, lo que significó un ingreso aproximado a los 450.000.000 de guaraníes.