05 feb. 2026
Copa Libertadores

Todo el foco en la revancha

Hugo Romero, presidente del 2 de Mayo, dijo que apuntaría todo por lograr la clasificación en la Copa Libertadores.

Febrero 05, 2026 01:10 p. m. • 
Por Redacción D10
El Río Parapití vivió una jornada histórica.

El presidente del Sportivo 2 de Mayo, Hugo Romero, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió a lo que fue la histórica victoria sobre Alianza Lima, en el debut en la Copa Libertadores de América.

El dirigente no ocultó sus intenciones y dijo que priorizarían el juego copero antes que el duelo frente a Cerro Porteño, marcado para este sábado y correspondiente a la fecha 4 del torneo Apertura.

“Nosotros vamos a reunirnos con el profe Ledesma. Yo quiero apostar a la Copa para poder pasar inéditamente a la segunda fase. Tenemos un 1-0, sabemos que es corto. Tenemos que apostar y tratar de clasificar a fase 2 por todo lo que acarrea una clasificación, la parte económica. Vamos a ver como montamos el equipo para el sábado”, tiró.

RECAUDACIÓN. En un punto de la charla, Romero destacó la buena recaudación pese a que el equipo viene sin arrancar en el torneo local y en el último lance había sido goleado. Contó que en el Río Parapití ingresaron cerca de 7500 personas, lo que significó un ingreso aproximado a los 450.000.000 de guaraníes.

2 de Mayo Copa Libertadores Fútbol Internacional
Redacción D10
