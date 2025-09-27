26 sept. 2025
Torneo Clausura

Trinidense frena al líder Guaraní

Trinidense amargó lo que parecía ser una nueva victoria del líder Guaraní que resignó dos puntos en el último suspiro en Trinidad.

Septiembre 26, 2025 09:09 p. m. • 
Por Redacción D10
Trinidense y Guaraní empataron en el estadio Martín Torres.

Foto: Dardo Ramírez - ÚH

La fecha 14 del torneo Clausura se puso en marcha en el estadio Martín Torres con el partidazo entre el Sportivo Trinidense y el líder Guaraní.

El primer gol se produjo apenas arrancó el segundo tiempo por intermedio del goleador Fernando Fernández que abrió el tanteador con gran definición para Guaraní.

Cuando todo iba camino al triunfo Legendario, el argentino Maximiliano Centurión empató el compromiso para Trinidense en el último suspiro del partido, más precisamente a los 96 minutos.

Empate con sabor amargo para Guaraní que tenía prácticamente asegurado el triunfo y con este empate, aunque seguirá líder, podría recortar diferencias con sus perseguidores.

Guaraní lidera el torneo Clausura ahora con 29 puntos. Trinidense se queda cuarto con 22 unidades.

La próxima fecha, la número 15 del Clausura, tendrá a Guaraní midiendo a Tembetary y a Trinidense visitando a Libertad.

Guaraní Trinidense Torneo Clausura
Redacción D10
