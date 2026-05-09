09 may. 2026

Independiente y Fernando de la Mora festejan

La fecha 6 de la Intermedia tuvo triunfos de Independiente de Campo Grande y Fernando de la Mora ante 3 de Noviembre y Tacuary, respectivamente.

Mayo 09, 2026 01:46 p. m. • 
Por Redacción D10
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Fernando de la Mora remontó y derrotó a Tacuary.

@IntermediaAPF

La jornada sabatina trajo consigo triunfos de Independiente de Campo Grande ante 3 de Noviembre y de Fernando de la Mora ante Tacuary por la fecha 6 de la categoría Intermedia.

Independiente de Campo Grande, dirigido por Pablo Caballero, tuvo a Daniel Dietze (11’) y Rafael Román (42’) como goleadores. Dietze llegó a las 5 dianas en el torneo, alcanzando la cifra de Diego Martínez de Tembetary y Jorge Benítez del Deportivo Capiatá como máximos artilleros de la competencia.

En el otro duelo, Tacuary no pudo sostener la ventaja y terminó cayendo de local ante Fernando de la Mora. Matías Rodríguez adelantó al conjunto de barrio Jara en el tanteador, pero la visita lo dio vuelta con goles de Luis Galeano y Miguel Pereira para terminar sumando de a tres y llegar a 9 unidades en el clasificatorio, en tanto que el Tacua se mantiene con 2 puntos.

Resultados de la fecha 6 de la Intermedia:

Resistencia 2-0 Paraguarí.

Carapeguá 1-3 12 de Junio.

Independiente 2-0 3 de Noviembre.

Tacuary 1-2 Fernando de la Mora.

Partidos para mañana domingo:

10:00 Benjamín Aceval vs. Encarnación.

10:00 Capiatá vs. General Caballero.

El lunes:

17:00 Tembetary vs. Santaní.

19:30 Sol de América vs. Guaireña.

Principales posiciones: 12 de Junio 16, General Caballero 13, Independiente 11, Carapeguá 10, Tembetary 9, Fernando de la Mora 9.

Redacción D10
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