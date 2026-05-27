Celso Ayala: “Se puede hacer un buen Mundial”

Celso Ayala, dos veces mundialista con Paraguay, habló este miércoles con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM en donde fue consultado sobre la próxima participación albirroja en la Copa del Mundo 2026.

Chito, actual adiestrador del Cajamarca de Perú, también declaró de forma optimista y afirmó que la Selección Paraguaya tiene herramientas para superar la marca histórica en esta clase de citas.

“Con la misma expectativa que todo el mundo, creo que se puede hacer un buen Mundial. Es una muy buena oportunidad para llegar un poco más lejos de lo que se ha llegado hasta ahora. Yo creo que hay plantel, hay que pensar de esa forma”, comentó al respecto.

También se sumó al debate sobre quién debería ser el portero titular en el Mundial. “Yo creo que va a ser (Orlando) Gill, terminó jugando él, terminó jugando bien. Hoy es titular en su equipo (San Lorenzo), está atajando bien, creería que no hay que mover eso”, sentenció.