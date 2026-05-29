29 may. 2026
Selección Paraguaya

Gustavo Gómez ya está en Ypané: “Es un privilegio y un orgullo”

El capitán de la Albirroja, Gustavo Gómez, ya trabaja con el plantel en Ypané y expresó su ilusión por el nuevo ciclo rumbo al Mundial 2026.

Mayo 29, 2026 04:17 p. m.
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Gustavo Gómez ya está en casa.

Foto: Prensa Albirroja.

El capitán de la Albirroja, Gustavo Gómez, ya se sumó a los trabajos de la Selección Paraguaya en el Centro de Alto Rendimiento de Ypané, de cara a la preparación rumbo al Mundial 2026, en un nuevo ciclo del combinado nacional que genera gran expectativa en el país.

A su llegada a Paraguay, el defensor se mostró entusiasmado por volver a ponerse la camiseta nacional y destacó el significado especial de este presente con Paraguay.

“Estamos llegando con mucha ilusión, ansioso de estar con mis compañeros. Es un privilegio y un orgullo poder estar viviendo este momento”, expresó el zaguero, reflejando la motivación con la que encara esta etapa de preparación.

Gómez también hizo énfasis en el valor emocional de representar a la selección en este proceso mundialista, subrayando la importancia de disfrutar el momento sin perder el foco competitivo.

“Una ansiedad buena, porque todos sueñan con este momento. Solamente disfrutar, con responsabilidad”, agregó el capitán.

Finalmente, el referente defensivo dejó un mensaje claro sobre el compromiso que implica vestir la Albirroja, destacando el esfuerzo colectivo que ha llevado al equipo hasta esta instancia de preparación.

“Hemos peleado mucho, hemos trabajado mucho, lo más importante es demostrar que la camiseta de la selección se defiende a pesar de cualquier resultado”, sentenció Gómez, marcando el espíritu con el que el plantel afronta el camino hacia la Copa del Mundo.

Mundial FIFA 2026 Albirroja Gustavo Gómez
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