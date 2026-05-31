30 may. 2026
Selección Paraguaya

El regalo que hizo llorar a papá: Orlando Gill protagoniza un momento inolvidable

El arquero albirrojo Orlando Gill emocionó a todos con un hermoso gesto para su padre.

Mayo 30, 2026 09:14 p. m. • 
Por Redacción D10
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Agradecimiento. Orlando Gill sorprendió a su papá con un regalo. El portero albirrojo adelantó el obsequipo por el día del padre.

INTERNET (X)

No todas las atajadas se realizan dentro de una cancha. Algunas ocurren en la vida misma, lejos de los reflectores y de los estadios. Esta vez, el arquero de la Albirroja, Orlando Gill, fue protagonista de una escena que conmovió a miles de personas al sorprender a su padre con un regalo que quedará grabado para siempre en la memoria familiar.

El guardameta decidió agradecer años de sacrificio, apoyo incondicional y esfuerzo con un obsequio muy especial: un automóvil. Sin embargo, más allá del valor material, lo que realmente impactó fue la carga emocional del momento.

Al descubrir la sorpresa, el padre del futbolista no pudo contener las lágrimas. Visiblemente emocionado, se quebró por completo y abrazó con fuerza a su hijo, en una escena cargada de amor, orgullo y gratitud. Las imágenes reflejan el fruto de una historia de lucha compartida, donde los sueños de un joven futbolista fueron acompañados desde el primer día por una familia que nunca dejó de creer.

Orlando Gill, hoy convertido en uno seleccionados para el Mundial que tendrá a la Albirroja como protagonista, encontró la manera perfecta de retribuir parte de todo lo recibido durante años. El emotivo gesto trascendió lo deportivo y mostró el lado más humano del arquero, quien eligió homenajear a uno de los pilares fundamentales de su carrera.

Detrás de cada jugador que alcanza el éxito suelen existir padres y madres que hacen sacrificios silenciosos, que recorren kilómetros, que sostienen sueños cuando parecen imposibles. Y Orlando quiso reconocer precisamente eso.

Entre lágrimas, abrazos y sonrisas, el momento se convirtió en una verdadera celebración familiar. Una imagen que demuestra que, más allá de los triunfos en el fútbol, las mayores victorias son aquellas que se comparten con quienes estuvieron presentes desde el comienzo.

Albirroja Orlando Gill APF
Redacción D10
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