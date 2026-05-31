31 may. 2026
Copa del Mundo

México vence con lo justo a Australia

Un cabezazo de Johan Vásquez le otorgó la victoria a la selección mexicana por 1-0 sobre la de Australia en el estadio Rose Bowl de Pasadena (California) en un ensayo que sirvió de laboratorio al entrenador Javier Aguirre de cara al Mundial que comienza el 11 de junio.

Mayo 31, 2026 04:40 p. m.
Mexico v Australia - International Friendly

Ajustado triunfo de México sobre Australia.

LUIZA MORAES/Getty Images via AFP

El Tri marcó el gol del partido en el minuto 28 a la salida de un córner que capitalizó de cabeza Johan Vásquez.

Esta anotación hizo justicia la superioridad de los mexicanos en el terreno, ya que apenas unos minutos antes, un cabezazo de Alexis Vega obligó a Mathew Ryan a emplearse a fondo para despejar el peligro.

Tras inaugurar la pizarra, el conjunto de Aguirre generó múltiples ocasiones de peligro que forzaron el repliegue de la zaga de Australia, llamando a la puerta rival con una insistencia que maniató al rival.

A punto estuvo de reflejarse el 2-0 en el minuto 32 mediante otra acción de estrategia, donde Guillermo Martínez sacó un remate directo que el arquero rival logró contener.

El dominio de la selección mexicana durante la primera parte quedó, de hecho, reflejado en las estadísticas ofensivas, en las que triplicaron en remates a la formación de Australia (6-2).

A la vuelta de los vestuarios, los de Oceanía buscaron el empate con un disparo a bocajarro que atajó Rangel con severa precisión, desactivando la oportunidad más peligrosa del conjunto de los Socceroos.

Por su parte, los mexicanos acariciaron nuevamente el gol en el minuto 75, pero la jugada fue anulada por fuera de juego.

Aguirre aprovechó tras el descanso para dosificar al equipo, transitando de unos 45 minutos centrados en la posesión y el juego interior a una segunda mitad de despliegue físico.

De hecho, el seleccionador quiso poner a prueba a varias de sus principales figuras que se encuentra en su fase final de recuperación, como Edson Álvarez, Luis Chávez, Alexis Vega y Santiago Giménez, antes de definir la lista de convocados azteca para el Mundial.

Este amistoso se prestó como un ensayo de cara al próximo enfrentamiento del 4 de junio contra Serbia, la última prueba de fuego para el conjunto mexicano antes de su debut el 10 de junio, cuando protagonizará el partido inaugural del Mundial frente a Sudáfrica en su papel de anfitrión.

- Ficha técnica:

1. México: Raúl Rangel (m.46, Guillermo Ochoa); Edson Álvarez (m.60, César Montes), Johan Vásquez (m.74, Jesús Gómez), Luis Francisco Romo Barrón (m.74, Obed Vargas), Álvaro Fidalgo (m.60, Gilberto Mora); Luis Chávez (m.60, Erik Lira), Jorge Sánchez (m.46, Israel Reyes), Alexis Vega (m.60, Julián Quiñones), Orbelín Pineda (m.46, César Huerta); Mateo Chávez García (m.60, Jesús Gallardo) y Guillermo Martínez (m.46, Santiago Giménez).

Seleccionador: Javier Aguirre.

0. Australia: Mathew Ryan; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington (m.90, Cameron Burgess), Mathew Leckie (m.67, Ajdin Hrustic); Connor Metcalfe (m.67, Nishan Velupillay), Aiden O’Neill (m.67, Paul Onok-Engstler), Jackson Irvine (m.90, Awer Mabil), Jordan Bos (m.80, Aziz Behich); Mohamed Toure (m.80, Nestory Irankunda) y Jacob Italiano (m.67, Kai Trewin).

Seleccionador. Tony Popovic.

Gol: 1-0, m.28: Johan Vásquez.

Árbitro: Rubiel Vázquez. Amonestó a Jacob Italiano, de Australia; y a César Huerta, de México.

Incidencias: Partido amistoso jugado en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, en el estado de California, con capacidad para 89.000 personas. EFE

Mundial FIFA 2026 Australia México
Más contenido de esta sección
scaloni.jpg
Copa del Mundo
Una sorpresa en la lista de Argentina para el Mundial 2026
La Selección Argentina de fútbol presentó este jueves la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026.
Mayo 28, 2026 07:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Copa del Mundo
Copa del Mundo
México alerta del riesgo por lavado de dinero y trata de personas en el Mundial de fútbol
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) alertaron sobre un posible aumento del riesgo de actividades ilícitas asociadas con la trata de personas y el lavado de dinero en el contexto del Mundial de fútbol 2026, que se celebrará a partir del 11 de junio en el país norteamericano.
Mayo 28, 2026 07:40 a. m.
 · 
Redacción D10
Albirroja_64548307.jpg
Copa del Mundo
Paraguay no superará la fase de grupos, según predicción
Con sus predicciones acertó el campeón en los últimos tres torneos y ahora volvió a dar sus candidatos, excluyendo a Paraguay.
Mayo 27, 2026 11:38 a. m.
 · 
Redacción D10
Soccer international friendly - Netherlands vs Iceland
Copa del Mundo
Países Bajos tiene nómina definida
Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, dio su lista para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Mayo 27, 2026 11:07 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-EUR-NATIONS-GER-FRA
Copa del Mundo
Casemiro, el primero en llegar a la concentración de Brasil en Río de Janeiro
El centrocampista brasileño Casemiro fue el primero en llegar a la concentración de la selección brasileña en Teresópolis, en la sierra de Río de Janeiro, para preparar el Mundial 2026, informó este miércoles la CBF.
Mayo 27, 2026 09:43 a. m.
 · 
Redacción D10
HJRO53GXoAAXOjr.jpg
Copa del Mundo
Estados Unidos revela su lista para la Copa del Mundo
Estados Unidos, rival de Paraguay en el debut, dio a conocer este martes su lista de convocados para la Copa del Mundo 2026.
Mayo 26, 2026 05:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más