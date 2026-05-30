30 may. 2026
Selección Paraguaya

La satisfacción del capitán

Gustavo Gómez, capitán de la Albirroja, declaró que estar tan cerca del Mundial es un sueño y disfruta del momento.

Mayo 30, 2026 11:14 a. m. • 
Por Redacción D10
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Gómez, con los medios en la zona mixta.

Foto: Daniel Duarte - UH

El capitán del Palmeiras y la Selección Paraguaya, Gustavo Gómez, conversó este sábado en la zona mixta en el Centro de Alto Rendimiento en Ypané y contó sus sensaciones ante la cercanía de la Copa del Mundo. Dijo que es un sueño y disfruta el día a día.

“Desde que comencé a jugar al fútbol el sueño mío primero fue vestir la camiseta de la Selección, pude cumplir joven eso. Hace 16 años estuve como sparring en el Mundial 2010 y hoy sentir la sensación de que el Mundial está cerca, de estar en la lista final y poder participar de este campeonato tan importante, para mí es un sueño y lo estoy disfrutando día a día·, comenzó diciendo.

Gómez afirmó que los tres partidos del Mundial serán complicados, pero que tanto el plantel como el entrenador están trabajando e intensificarán para llegar de la mejor manera al duelo marcado para el próximo 12 de junio en Los Ángeles.

“Estamos disfrutando, el grupo casi está completo. Es una sensación linda, hay un poco de ansiedad pero es una sensación linda la verdad”, cerró.

Selección Paraguaya Copa del mundo Gustavo Gómez
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