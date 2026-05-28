Se sumó Gastón Olveira al operativo Mundial

Paraguay contará con tres arqueros en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que comenzará en pocos días, y uno de ellos es el uruguayo nacionalizado paraguayo, Gastón Olveira

El portero de Olimpia se incorporó oficialmente este jueves a los trabajos de la Selección Paraguaya en el Centro de Alto Rendimiento de Ypané, la casa de la Albirroja antes del viaje a los Estados Unidos.

El jugador de 30 años será una de las opciones en el arco para Gustavo Alfaro, y se suma a Orlando Gill entre los que ya están a disposición. Roberto Fernández se sumará tras el partido de Cerro por la Libertadores.

De esta forma, son diecinueve los jugadores que se encuentran en Ypané: Además de los citados Olveira y Gill, están Alex Arce, Gabriel Ávalos, Matías Galarza, Juan Cáceres, José Canale, Julio Enciso, Gustavo Caballero, Damián Bobadilla, Kaku Romero, Braian Ojeda, Antonio Sanabria, Andrés Cubas, Diego Gómez, Miguel Almirón, Alexandro Maidana, Omar Alderete y Fabián Balbuena.

En zona mixta, el volante Cubas reconoció que “desde niño uno suena con jugar el Mundial”, al tiempo de “agradecerle su apoyo de siempre (a la gente); siempre están dándonos buenas energías”. Por su parte, el lateral Maidana se mostró “muy feliz en lo personal por ser llamado”, confiado de que “vamos a hacer una buena Copa del Mundo”.