28 may. 2026
Selección Paraguaya

Se sumó Gastón Olveira al operativo Mundial

Gastón Olveira ya está con el grupo en Ypané, donde la Albirroja viene preparándose para el Mundial.

Mayo 28, 2026 06:20 p. m. • 
Por Redacción D10
HJajiorW0AAFspu.jfif

Gastón Olveira posando frente al Centro de la Albirroja en Ypané.

FOTO: APF

Paraguay contará con tres arqueros en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que comenzará en pocos días, y uno de ellos es el uruguayo nacionalizado paraguayo, Gastón Olveira

El portero de Olimpia se incorporó oficialmente este jueves a los trabajos de la Selección Paraguaya en el Centro de Alto Rendimiento de Ypané, la casa de la Albirroja antes del viaje a los Estados Unidos.

El jugador de 30 años será una de las opciones en el arco para Gustavo Alfaro, y se suma a Orlando Gill entre los que ya están a disposición. Roberto Fernández se sumará tras el partido de Cerro por la Libertadores.

De esta forma, son diecinueve los jugadores que se encuentran en Ypané: Además de los citados Olveira y Gill, están Alex Arce, Gabriel Ávalos, Matías Galarza, Juan Cáceres, José Canale, Julio Enciso, Gustavo Caballero, Damián Bobadilla, Kaku Romero, Braian Ojeda, Antonio Sanabria, Andrés Cubas, Diego Gómez, Miguel Almirón, Alexandro Maidana, Omar Alderete y Fabián Balbuena.

En zona mixta, el volante Cubas reconoció que “desde niño uno suena con jugar el Mundial”, al tiempo de “agradecerle su apoyo de siempre (a la gente); siempre están dándonos buenas energías”. Por su parte, el lateral Maidana se mostró “muy feliz en lo personal por ser llamado”, confiado de que “vamos a hacer una buena Copa del Mundo”.

Mundial FIFA 2026 Gastón Olveira Selección Paraguaya
Redacción D10
Más contenido de esta sección
DSC_2203_67504147.JPG
Selección Paraguaya
Toro Acuña: “Recuperar la identidad fue clave”
VIDEO. Roberto Miguel Acuña, histórico de la Selección Paraguaya, avalado por sus tres Mundiales disputados y 100 compromisos con la Albirroja Absoluta, recibió a Equipo D10 en su domicilio, para analizar lo que se viene en la gran cita de la Copa del Mundo 2026.
Mayo 26, 2026 03:53 p. m.
 · 
Redacción D10
HJQeyQjXwAAvUew.jpeg
Selección Paraguaya
El respaldo de un histórico a Tonny Sanabria
El mundialista Carlos Bonet afirmó que Tonny Sanabria tiene un “derecho adquirido” en la Selección y sería de gran utilidad en el Mundial.
Mayo 26, 2026 01:19 p. m.
 · 
Redacción D10
HJNsx9GXYAE-T8L.jpeg
Selección Paraguaya
Cubas: “Tenemos un gran equipo”
Andrés Cubas destacó el gran momento del equipo albirrojo a su llegada para sumarse a los preparativos para la Copa del Mundo.
Mayo 26, 2026 08:50 a. m.
 · 
Redacción D10
dg.png
Selección Paraguaya
Diego Gómez quiere ser campeón
Diego Gómez arribó al país para sumarse a la Selección y no ocultó su aspiración para la Copa del Mundo.
Mayo 26, 2026 08:23 a. m.
 · 
Redacción D10
_10A0852.JPG.jpeg
Selección Paraguaya
Comenzó el sueño mundialista de Paraguay en Ypané
La Selección Paraguaya inició su preparación rumbo al Mundial 2026 con su primera movilización en Ypané, en medio de ilusión y expectativa nacional.
Mayo 24, 2026 08:57 p. m.
arcee.jpeg
Selección Paraguaya
El gran momento de Alex Arce: goles, confianza y sueño mundialista
VIDEO. Alex Arce arribó este sábado al país y habló sobre su gran presente, la confianza de Gustavo Alfaro y su ilusión de disputar la Copa del Mundo.
Mayo 23, 2026 04:05 p. m.
Carga Más