Tonny Sanabria cumplirá el sueño que tuvo de chico

Antonio Sanabria, delantero de la Selección paraguaya, arribó al país para sumarse al grupo que trabaja de cara a la participación en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

“Es el sueño de todos nosotros el de jugar un Mundial, es el sueño que siempre tuve desde chico, estoy seguro que también es el de todos los compañeros. Estamos a la vuelta de la esquina de poder cumplir entre todos”, expuso el atacante que fue el artillero de la Selección Paraguaya en las pasadas Eliminatorias, con 4 anotaciones.

Sanabria no tuvo mucha acción con el Cremonesse de Italia, equipo que perdió la categoría en el Calcio, a lo que reflexionó: “Independientemente de no haber tenido todos los minutos que me hubiesen gustado, llego físicamente bien, en forma, porque estuve trabajando aparte también para llegar de la mejor manera”.