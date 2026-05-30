“Tenemos que pensar en grande”, dice Velázquez

El defensor de la Selección Paraguaya, Gustavo Velázquez, fue otro de los que habló en la zona mixta previo al entrenamiento de la Selección Paraguaya en Ypané. El jugador de Cerro Porteño considera que hay que soñar y pensar en grande en el Mundial 2026.

“Si no soñás en eso (ganar el Mundial), para qué ir a competir. Yo creo que tenemos que pensar en grande, ir paso a paso, partido a partido. Tenemos buen equipo para pelear todo”, expresó Velázquez en zona mixta.

El defensor contó que el plantel se encuentra ansioso en la resolución de la lista mundialista, pero a la vez contentos por el momento.