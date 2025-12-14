14 dic. 2025
Fútbol Paraguayo

Todo listo para la primera entrega de D10 de Oro

Mañana lunes, desde las 09:00, se realizará la gala de los premios D10 de Oro, un evento que reconocerá el talento, el sacrificio y los logros de los deportistas paraguayos durante la última temporada.

Diciembre 14, 2025 09:24 a. m. • 
Por Redacción D10
PRIMERA MEDALLA ORO, PARAGUAY ASU 2025 PARA NICOLE MARTINEZ_17_62444847.jpg

Nicole Martínez celebra el oro conseguido en los Juegos Panamericanos Junior.

FOTO: RENATO DELGADO

La ceremonia será transmitida vía streaming, en vivo, a través del canal de YouTube del diario Última Hora y de las redes sociales oficiales de la página deportiva D10.

Cabe destacar que el D10 de Oro nace con el objetivo de visibilizar los éxitos deportivos más importantes del año, consolidándose como una vitrina para los talentos nacionales y, de paso, convertirse en espacio que honre la disciplina, el esfuerzo y el impacto que provocan los protagonistas.

DISTINCIONES COLECTIVAS. La Selección Paraguaya de Fútbol, dirigida por el entrenador Gustavo Alfaro, será distinguida por su rendimiento en las últimas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial que se realizará en Norteamérica el año entrante.

La Albirroja llevaba 16 años fuera de la competición de selecciones más importante del calendario. La última vez que el combinado paraguayo había participado de un Mundial fue en Sudáfrica 2010.

Entonces, el equipo dirigido por Gerardo Tata Martino realizó una actuación memorable, alcanzando los cuartos de final. De hecho, se trata de su mejor clasificación histórica en la competencia, una marca que los albirrojos buscarán romper en Estados Unidos, México y Canadá.

En tanto, Claudia Martínez, estrella de la Selección femenina Sub 17 también será galardonada. Paraguay se consagró por primera vez en su historia campeona de la Conmebol Sub 17 el pasado 24 de mayo, tras vencer a Ecuador en la última jornada con un tanto agónico de la citada atacante.

Por su parte, los clubes Libertad, Cerro Porteño y General Caballero de Juan León Mallorquín serán reconocidos por los títulos en el balompié nacional: En el Apertura, el Clausura y la Copa Paraguay 2025, respectivamente.

LAURELES PERSONALES. A su vez, serán condecorados atletas que reinaron en las grandes pistas y en los botes.

Lars Flaming, de atletismo, por colgar sobre su pecho la medalla de oro; Nicole Martínez, de remo, por regalarle al país la presea dorada y por ese mismo mérito Fiorella Gatti, de squash. Todos estos logros fueron conquistados en los últimos Juegos Panamericanos Asunción 2025.

En contrapartida, el joven piloto Joshua Duerksen será homenajeado por su brillante trabajo en el automovilismo (Fórmula 2), mientras que el experimentado corredor Gustavo Saba por su primera conquista en el Chaco.

Por último, Larissa Schaerer, miembro del Comité Olímpico Paraguayo (COP), se llevará la distinción por su trayectoria y por su aporte a la organización de los grandes eventos en el país.

D10 Paraguay Gustavo Alfaro
Redacción D10
