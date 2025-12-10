Gabriel Ávalos, en el radar de Olimpia y Cerro Porteño

Gabriel Ávalos, jugador de Independiente de Avellaneda, no le cierra las puertas a una posible salida del club a pesar de que aún tiene contrato por un año más. Desde hace semanas suena para Olimpia, pero confesó que Cerro Porteño también se asomó a preguntar por su caso.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, ser consultado sobre Olimpia, Gabriel Ávalos respondió: “Hay que ver qué opina Independiente. Yo estoy abierto a volver al país porque desde hace tiempo estoy afuera. Creo que varios equipos se comunicaron con mi representante. Todavía nada claro, nada concreto”.

El atacante aclaró que “también está la situación de Independiente que no tiene muchas ganas de soltarme, por lo menos muy fácil no”. Cuando se le abordó por Cerro Porteño, dijo: “Por eso decía que un par de equipos se comunicaron con mi agente. No solo del plano local, sino también de Argentina. Nada concreto, solo preguntan cómo está la situación”.

Gabriel Ávalos señaló que le “queda un año de contrato” y que “un préstamo será difícil en caso de quieran soltarme”.

El ariete aguarda hacer un gran primer semestre para estar en ritmo y ser llamado por Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, y jugar el Mundial 2026.