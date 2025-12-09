Luqueño recupera cinco futbolistas a préstamo

Luqueño, al igual que Ameliano, serán los únicos clubes que no tendrán participación en torneos internacionales en el 2026 a raíz de la mala campaña durante el 2025.

Para evitar repetir la misma situación y no caer en zona de descenso directo, la directiva auriazul, analiza tener en cuenta a varios de los jugadores que fueron a préstamo este año, y se puede citar a: Rodi Ferreira (12 de Junio); Sebastián Ruiz Díaz (campeón Rubio Ñu); Marcelo Ojeda (Carapeguá); Ángel González y Matías Medina ( Resistencia), todos de la División Intermedia.

EN DUDA. El delantero Marcelo Pérez culmina su préstamo en el Auriazul y tendrá que retornar a la Argentina. Mientras que el caso Sebastián Quintana se encuentra en análisis a pesar que tiene contrato hasta mitad de año.