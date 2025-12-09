Franco y Sanabria ampliarán por dos años su vínculo con Libertad

Libertad ha cedido todos sus tronos este año: la Copa de Primera, la Copa Paraguay y la Supercopa. Ya inició el proyecto 2026 con la misión de volver a la senda de los títulos como tiene acostumbrado a sus aficionados.

Con la virtual contratación de Federico Carrizo, un conocido del nuevo estratega repollero, Francisco Chiqui Arce, también trascendió que se buscará la llegada de un zaguero y dos delanteros. Además se podría mencionar que los jugadores de la casa, Lucas Sanabria e Iván Franco, firmarán la renovación de sus respectivos contratos por el periodo de dos años.

Con la salida, por cumplimiento de contrato, de Martín Cáceres y Miguel Jacquet el plantel gumarelo necesitará suplir la zona defensiva central.

La plantilla se presenta en el club el próximo martes 16 para iniciar los trabajos de pretemporada.