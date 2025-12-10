10 dic. 2025
Fútbol Paraguayo

Miguel Jacquet podría jugar en Ameliano en el 2026

El zaguero agradeció su estadía en Libertad, club en el cual estuvo vinculado en los últimos dos años. Su futuro podría ser Ameliano en el 2026.

Diciembre 10, 2025 05:01 p. m. • 
Por Redacción D10
Miguel Jacquet llegó a La Huerta en enero de 2024.

Foto: Club Libertad.

Miguel Jacquet finalizó su ciclo en Libertad, así lo confirmó el mismo futbolista a Fútbol a lo Grande. El zaguero se despidío señalando “que le faltó oportunidad” en filas del Gumarelo.

En cuanto a su futuro, Jacquet dijo que su representante maneja varias opciones: “Ahora como jugador libre mi representante está escuchando ofertas, no le cerramos la puerta a nadie. Estuvimos hablando con Roberto Nanni, podría quedarme en el país”, finalizó.

Miguel Jacquet había llegado a Libertad en enero de 2024 procedente de Platense. Durante dos años de contrato disputó 15 partidos en los torneos de Primera. Cinco partidos internacionales entre Libertadores y Sudamericana y un solo jugo por Copa Paraguay.

Libertad Ameliano
Redacción D10
