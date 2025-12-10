Miguel Jacquet podría jugar en Ameliano en el 2026

Miguel Jacquet finalizó su ciclo en Libertad, así lo confirmó el mismo futbolista a Fútbol a lo Grande. El zaguero se despidío señalando “que le faltó oportunidad” en filas del Gumarelo.

En cuanto a su futuro, Jacquet dijo que su representante maneja varias opciones: “Ahora como jugador libre mi representante está escuchando ofertas, no le cerramos la puerta a nadie. Estuvimos hablando con Roberto Nanni, podría quedarme en el país”, finalizó.

Miguel Jacquet había llegado a Libertad en enero de 2024 procedente de Platense. Durante dos años de contrato disputó 15 partidos en los torneos de Primera. Cinco partidos internacionales entre Libertadores y Sudamericana y un solo jugo por Copa Paraguay.