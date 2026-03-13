13 mar. 2026
Intermedia

Todo listo para la Intermedia 2026

La División Intermedia ya tiene su fixture confirmado para la temporada 2026.

Marzo 13, 2026 06:33 p. m. • 
Por Redacción D10
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Sorteo de la categoría Intermedia de la edición 2026.

Foto: Gentileza

La categoría Intermedia ya tiene el camino definido para el comienzo de la disputa de la edición 2026, tras el sorteo del fixture realizado este viernes en la sede de la entidad madre del fútbol paraguayo.

La primera fecha del campeonato depara los siguientes enfrentamientos: Paraguarí vs. Deportivo Santaní; Fernando de la Mora vs. Encarnación, 3 de Noviembre vs. 12 de Junio; General Caballero vs. Sportivo Carapeguá y Guaireña vs Benjamín Aceval.

La programación continuará con Resistencia vs. Atlético Tembetary; Sol de América vs. Tacuary y el Deportivo Capiatá vs. Independiente de Campo Grande.

El certamen arrancará el 4 de abril próximo y culminará 26 de octubre del presente año, con la presencia de 16 clubes que se enfrentarán en 30 fechas, divididas en dos ruedas de 15 jornadas cada una. Asimismo, el fixture prevé dos adelantos, que se darán en las fechas 8 y 23.

Los nuevos equipos son General Caballero de Juan León Mallorquín y Atlético Tembetary, que el año pasado descendieron del círculo grande del balompié local. En tanto, Paraguarí, 3 de Noviembre y Benjamín Aceval son los que lograron ascensos desde las divisiones menores.

En tanto, la Primera B comenzará el 10 de abril próximo, con 17 clubes participantes, mientras que la Primera C el 15 de mayo, con la participación de 12 clubes.

Intermedia APF Fútbol paraguayo
Redacción D10
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