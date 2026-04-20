20 abr. 2026
Intermedia

El Rojo Mallorquino en la cima

En la mañana de este domingo tuvo continuidad la fecha 3 del torneo de la División Intermedia, en el que General Caballero JLM superó en condición de local al Atlético Tembetary, mientras que se dio la paridad entre 3 de Noviembre del barrio San Pablo y Benjamín Aceval, del Bajo Chaco.

Abril 20, 2026 07:17 a. m. • 
Por Redacción D10
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Sigue firme. Gral. Caballero continúa invicto en el torneo.

Foto: Gentileza

El Rojo de Mallorquín derrotó por 2-1 a Tembetary, en el estadio Ka´arendy, y ascendió hasta la cima, ahora con siete puntos en la tabla.

Alexis Verdún al minuto de juego adelantó al General. Mientras que Diego Martínez, goleador de la competencia, anotó el empate transitorio para la visita. Sin embargo, sobre en el final del partido, Miller Mareco marcó el gol que le dio la victoria.

En otro partido, disputado en el estadio Emiliano Ghezzi, el 3 de Noviembre y Benjamín Aceval igualaron 1-1. Diego Álvarez aventajó al “3”, mientras que Nery Castro emparejó el marcador.

Con este empate, el Tricolor suma 2 puntos, y los del Bajo Chaco llega a 5 unidades.

Hoy, continúa la fecha con dos partidos: Santaní vs. 12 de Junio VH, en el JJ Vázquez (17:00) y Fernando de la Mora vs. Carapeguá (19:30).

Intermedia General Caballero Fútbol paraguayo
Redacción D10
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