Guaireña sonríe contra Tacuary

Los albicelestes se impusieron por 2-0 a Tacuary FBC,en el estadio Parque del Guairá. Juan Salcedo y Cristian Paredes marcaron las anotaciones para el conjunto guaireño. Esta victoria se da en el debut de César Castro como nuevo entrenador.

En la próxima jornada, Guaireña FC visitará a Independiente FBC, en el Ricardo Gregor. Mientras que el Tacua oficiará de local, en el estadio Enrique Soler, ante el Gral. Caballerode JLM.

Partidazo sin vencedor. En continuidad de la tercera fecha,en el estadio Luis A. Giagni, Sol de América y Deportivo Capiatá no se pudieron sacar ventaja (1-1) en el intenso y atractivo duelo.

Pablo Viudez anotó para el Danzarín a los 60’ y sobre el final, en la agonía del partido (90+4’), el experimentado, Antonio Bareiro puso el empate final. Con este resultado,Sol acumula2 puntos, en tanto que el Escobero tiene4 unidades en la tabla.

En la fecha 4, los Dragones Azules recibirán a Paraguarí AC y el conjunto capiateño se enfrentará a Resistencia SC, en el estadio Erico Galeano.

La fecha continúa. Hoy, la agenda futbolera tendrá dos interesantes choques: 3 de Noviembre vs. Benjamín Aceval, en el estadio Emiliano Ghezzi, y Gral. Caballero JLM vs.Tembetary, en el Ka’arendy. Ambos desde las 10:00.