20 may. 2026
Copa Libertadores

Libertad queda oficialmente fuera de todo

Libertad cayó goleado ante Independiente del Valle de Carlos González, autor de un gol, y perdió la chance que le quedaba de meterse a la Sudamericana.

Mayo 20, 2026 01:14 a. m. • 
Por Redacción D10
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Libertad perdió ante Independiente del Valle.

Libertad cayó por 4-1 en su visita a Independiente del Valle por la fecha 5 del Grupo H de la Conmebol Libertadores.

El equipo gumarelo encadenó su quinta derrota al hilo y quedó oficialmente fuera de todo, incluso de poder meterse a la Sudamericana como uno de los terceros.

El solitario gol gumarelo ante Independiente del Valle lo hizo el experimentado Lorenzo Melgarejo, goleador repollero en esta competición.

Para Independiente del Valle se hizo sentir el paraguayo Carlos González que con ese tanto se adueñó de manera solitaria del liderato de la tabla de goleadores de la Libertadores.

La tabla quedó de la siguiente manera: Rosario Central 13, Independiente del Valle 10, UCV 6 y Libertad 0.

La última fecha se jugará el miércoles 27 de mato a las 19:00 con estos duelos: Independiente del Valle vs. Rosario Central y Libertad vs. UCV.

Libertad Independiente del Valle Libertadores
Redacción D10
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