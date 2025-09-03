Tío de Andrés Cubas habla sobre el costado familiar del motorcito

Narciso Meza - corresponsal en Hohenau (Itapúa)

Efraín Cubas, tío del volante de la Albirroja, Andrés Cubas, vive desde hace 30 años en Obligado, Itapúa. Comentó sobre su familia y la gran ilusión de que la selección juegue el próximo Mundial.

Don Efraín, conocido en Colonias Unidas por ser un futbolista que sigue vigente en la categoría sénior, habló sobre el costado familiar del “motorcito” de la Albirroja.

Guarda un gran parecido físico con su sobrino, relató que la familia Cubas es muy unida y que Andrés se ha convertido en el gran orgullo de todos. El padre del futbolista, hermano de don Efraín, vive en Aristóbulo del Valle, provincia de Misiones, Argentina, a unos 120 kilómetros de Obligado y las visitas entre ambas familias son frecuentes, manteniendo siempre el contacto cercano.

“Nosotros somos oriundos de la compañía Ferreira del distrito de Coronel Martínez, Guairá, donde aún vive nuestra madre. Eran 8 hermanos, de los cuales dos ya fallecieron. “A mi me tocó la oportunidad de venir a Colonias Unidas y a mi hermano buscar mejores horizontes en Aristóbulo del Valle”, dijo.

Andrés Cubas, el motorcito del equipo paraguayo. Foto: Gentileza APF

“Andresito es un buen muchacho, aparte de ser un gran futbolista. Siempre estamos en contacto y cuando tiene vacaciones, nos encontramos toda la familia”, afirmó. Efraín señaló que su sobrino habla guaraní y le gusta la música paraguaya y todas las comidas típicas de nuestro país.

Este jueves, en Asunción, Paraguay enfrentará a Ecuador en un encuentro decisivo de las Eliminatorias Sudamericanas. Una victoria o un empate podrá significar la clasificación de la Albirroja a un Mundial después de 16 años de ausencia, lo que mantiene con esperanza a toda la afición guaraní.

Desde Obligado y Misiones, la familia envía toda su fuerza y respaldo a Andrés Cubas y a cada integrante de la Albirroja, quienes llevan en sus botines el sueño de devolverle a Paraguay su lugar en la máxima cita del fútbol mundial.