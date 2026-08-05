05 ago 2026
Fútbol Internacional

Figo pide la renuncia de Infantino

La leyenda del fútbol portugués Luis Figo ha pedido la dimisión del presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, y apostillado que el comportamiento del mandatario en los últimos días es el “más bajo, deshonesto, cobarde e interesado” que ha visto.

Agosto 5, 2026 10:25 a. m. • 
Por Redacción D10
Luis Figo España es una de las favoritas para la Eurocopa_18847215.jpg

Luis Figo, exfutbolista portugués.

Estas afirmaciones fueron hechas por el exfutbolista portugués en una columna publicada en el tabloide británico ‘Daily Mail’, en la que se despachó contra Infantino, en el disparadero en los últimos días por su controvertida decisión de vender participaciones de la Copa del Mundo a entes privados; iniciativa de la que tuvo que retractarse ante el clamor popular y por la que ahora su puesto está en peligro.

“Podría escribir 10.000 palabras de los problemas en la FIFA, pero la solución se resume en cuatro. Infantino tiene que irse”, escribió Figo.

“Lo que he visto en los últimos días es el comportamiento más bajo, deshonesto, cobarde e interesado que he visto. Y he estado muchos años en el fútbol. El hombre que haya hecho esto, forzar tales cambios para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos, es algo del pasado y no debería formar parte del futuro de este deporte”, escribió.

“Si este proyecto fuera tan bueno, ¿por qué no ser sincero sobre que te iba a dar 30 millones de dólares al año? No era una buena idea, no era una iniciativa robusta desde el momento que no es transparente. No es una buena idea desde el momento en el que no explicas que si vendes tu participación la has perdido para siempre y han desheredado a tus sucesores de la Copa del Mundo. Y no es honesto que no digas que después de que le hayas servido la cabeza en una bandeja a tus amigos de Washington, te van a dar un trabajo que quintuplica tu salario”, continuó.

En la columna, Figo insiste en que Infantino ha cometido “abusos” en la reputación del fútbol” y recuerda los comentarios del presidente de la federación de Jordania, el príncipe Ali bin Al Hussein, catalogando de “mafia” el comportamiento del aún presidente.

“Infantino ha echado por tierra el puesto de presidente de la FIFA que él había prometido elevar. Ha mentido, ha engañado y ha intentado enriquecerse a costa del deporte al que supone servir. Ha perdido el apoyo de todo el mundo e incluso del ganador del Premio FIFA de la Paz. Es muy tarde para salvar su dignidad, pero no es muy tarde para salvar el fútbol. Debe irse. Ahora”, finalizó el portugués su columna.

Figo se reafirma en redes

Posteriormente, a primeras horas de esta tarde, en sus redes sociales insistió en su petición de que Infantino “renuncie” como máximo dirigente del organismo mundial, ya que asegura que “ha degradado el cargo que prometió elevar. Ha mentido, engañado e intentado engordar su propio nido a expensas del deporte que se supone que debe servir”.

“Ha perdido el apoyo de su personal senior, sus asesores más cercanos, la inmensa mayoría de las personas que dedican sus vidas a este deporte e incluso, al parecer, del ganador del Premio FIFA al Deporte por la Paz. Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar el fútbol. Debería irse. Ahora”, añade el exjugador de Sporting de Lisboa, Barcelona, Real Madrid e Inter de Milán.

FIFA Gianni Infantino Luis Figo
Redacción D10
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