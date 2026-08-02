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02 ago 2026
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Torneo Clausura
Guaraní vs. Libertad: Paso a paso
Guaraní recibe a Libertad en La Arboleda de Trinidad a partir de las 18:30 por la fecha 3 del torneo Clausura.
Agosto 2, 2026 06:12 p. m. •
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Redacción D10
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Guaraní y Libertad se medirán en Santísima Trinidad.
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Guaraní
Libertad
Torneo Clausura
Redacción D10
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