08 ene. 2026
Copa del Mundo

TikTok será la plataforma preferente de la FIFA para el Mundial

La red social TikTok será la plataforma preferente de la FIFA para el Mundial 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio, con el objetivo de convertirla en “referencia para aficionados y creadores durante el torneo”, según informó este jueves la organización en un comunicado.

Enero 08, 2026 02:50 p. m. • 
Por Redacción D10
FBL-WC-2026-DRAW

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Foto: AFP

El acuerdo entre FIFA y TikTok estará vigente hasta finales de 2026 y permitirá a los titulares de los derechos audiovisuales de la competición explotarlos en esta red social, “retransmitir en directo momentos de los partidos, publicar vídeos personalizados y acceder a contenido especial producido por la FIFA”, así como “monetizar su cobertura del Mundial a través de formatos publicitarios prémium de TikTok”.

FIFA defiende que este acuerdo hará el Mundial 2026 más accesible para millones de aficionados. “El objetivo de la FIFA es compartir la pasión por la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el mayor número posible de aficionados, y no se nos ocurre una mejor forma de hacerlo”, afirma Mattias Grafström, secretario general de FIFA. “El fútbol no deja de crecer, evolucionar y unir cada vez más a las personas, por lo que debemos adaptar la forma en que compartimos y promocionamos este deporte”, añade.

Ya en el Mundial femenino de fútbol de 2023, FIFA y TikTok establecieron una colaboración que acumuló, según datos de FIFA, miles de millones de visitas. Ahora, el centro de contenido temático de TikTok para la Copa Mundial de la FIFA 2026 permitirá “disfrutar de contenidos únicos sobre las 48 selecciones participantes” o “disfrutar de otros incentivos, como pegatinas y filtros personalizados o funciones de gamificación”, según el comunicado. Un grupo de creadores de contenido elegidos por la organización accederán, además, a momentos exclusivos e imágenes de archivo.

“Nos hace mucha ilusión que los seguidores puedan disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 más allá de los 90 minutos que dura un partido”, explica James Stafford, director mundial de Contenido de TikTok. “Existe un 42 % más de probabilidades de que los seguidores vean un partido en directo tras disfrutar de contenido deportivo en TikTok. Estamos conectando con la próxima generación de aficionados al fútbol, sobre todo mujeres y jóvenes, y convirtiendo esa pasión en una participación e interacción sin precedentes”, concluye.

FIFA Copa del mundo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Albirroja_61343669.jpg
Copa del Mundo
Bombos listos para el sorteo de la Copa del Mundo
Ya están conformados los cuatro bombos para el sorteo de la Copa del Mundo, que será el 5 de diciembre. Paraguay está en el tercer bolillero.
Noviembre 19, 2025 02:41 p. m.
 · 
Redacción D10
luquita.jfif
Copa del Mundo
España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza elevan a 39 las clasificadas
España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza se sumaron a la lista de selecciones clasificadas para la fase final del Mundial y elevaron a 39 el número de participantes que formaran ya el cartel de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Noviembre 18, 2025 08:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Lionel Messi
Copa del Mundo
Así es la nueva camiseta de Argentina para el Mundial
La selección argentina de fútbol presentó este miércoles el nuevo uniforme que utilizará durante el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.
Noviembre 05, 2025 04:24 p. m.
 · 
Redacción D10
infantino_41773494.jpg
Copa del Mundo
Infantino sobre Gaza: FIFA “no puede resolver los problemas geopolíticos”
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, emitió un comunicado en el que pidió la paz, pero no mencionó posibles sanciones a la Federación de Israel.
Octubre 02, 2025 08:45 p. m.
 · 
Redacción D10
Mascota Mundial 2026
Copa del Mundo
Las mascotas oficiales del Mundial 2026
La FIFA presentó este jueves a las mascotas oficiales del Mundial 2026, que será organizado por Canadá, Estados Unidos y México, y que representan a un alce, un águila y un jaguar, animales simbólicos de estos tres países.
Septiembre 25, 2025 02:13 p. m.
 · 
Redacción D10
COPA DEL MUNDO
Copa del Mundo
Estados Unidos anuncia que examinará “a fondo” los visados
Estados Unidos examinará a fondo las solicitudes de visado de los turistas interesados en viajar a Estados Unidos para asistir al Mundial de Fútbol del 2026.
Agosto 22, 2025 04:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más